員林活動中心一啟用 戶外飲水機就拆除惹議...公所回應了

民眾指出，三和公園飲水機突然被拆除，管理單位也沒張貼公告說明，讓運動民眾感到不便。（民眾提供）

2024/09/24 17:50

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣員林市三和公園落成以來，除了設備完善，1樓還有2台公用飲水機，讓愛運動民眾可隨時補充水份，然而上週活動中心剛啟用，飲水機卻被拆除，讓不少民眾感到不便。員林市公所表示，該飲水機為活動中心內部設備，啟用前先暫置外部空間，啟用後就移至內部，絕非不提供民眾使用。

員林市三和公園結合停車場、公園、里民活動中心及日照中心四合一場域，工程總經費共3億4724萬元，其中公園與停車場於今年5月率先啟用，活動中心及日照中心則在上週落成，是集休閒、運動跟學習的綜合場域，有不少民眾喜歡在運動後，至停車場外側跟活動中心1樓前的飲水機取水解渴，不過近日兩地點的飲水機突然被拆除，也沒公告遷移何處，讓口渴民眾深感不便。

黃姓市民表示，喜歡帶小孩來三和公園遊憩，常常玩累了就帶著自備水壺，到公園內的飲水機取水解渴，覺得相當方便，出門也不用擔心沒水喝，是很便民的措施，可是不知為何，近日兩台飲水機突然被拆掉，管理單位也沒說明，只好到附近的便利商店買飲料，花錢又不便。

員林市公所主任秘書賴冠宇表示，獲悉民眾反應後經查，這兩台飲水機原本即屬於活動中心內部設備，因活動中心未啟用，才暫時設置在停車場旁與活動中心旁的空間，上週活動中心正式啟用，並交付三和社區發展協會代管，便將飲水機移回室內，其中一台移置1樓茶水間，另一移置2樓日照服務機構，有需用水民眾可入內取水，絕非不提供民眾使用。

賴冠宇說，目前員林境內戶外公園都無加裝公用飲水設備，主因是基於民眾使用飲水機衛生考量才沒裝設，已請同仁到三和公園張貼飲水機遷移公告，未來是否加裝飲水機？對此員林市公所暫無此計畫，強調衛生安全優先。

員林市三和公園內活動中心落成啟用，原本設置外部空間的飲水機一併搬回內部空間。（員林市公所提供）

員林市三和公園結合停車場、公園、里民活動中心及日照中心。（員林市公所提供）

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