情侶吵架釀災？彰化7層樓公寓火警 3人驚險逃生

彰化市泰和中街今天下午傳出火警，消防人員現場搶救中。（民眾提供）

2024/09/24 17:50

首次上稿 15:55

更新時間 17:50（新增火勢撲滅、案情）

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化市泰和中街一棟7層樓公寓今天下午發生火災，4樓突然竄出濃煙，彰化縣消防局接獲報案，立刻調派人員、車輛到場滅火，現場也出動了雲梯車，成功救出3名受困住戶，所幸都僅嗆傷，沒有生命危險。這場火警在半個小時撲滅，起火原因還在調查中。

消防局下午接獲警察局轉報，彰化市東區一棟住宅大樓疑有民眾燒炭情形，消防局立即由轄區東區消防分隊派車、派人趕往現場，並調派鄰近花壇等分隊支援，人員抵達現場時，發現濃煙火舌從該棟7樓高大樓的4樓窗戶竄出，也看到有受困民眾呼救，人員一面佈設水線展開滅火行動，同時啟動雲梯車救人。

消防人員先後救出一對年輕情侶及1名民眾，3人輕微嗆傷，但意識清醒，在消防人員攙扶走出大樓，再送醫治療，其他樓層的住戶也陸續被安全疏離，火勢在半小時內撲滅。

受困民眾向消防人員表示，聽到一對情侶吵架，沒多久傳出火警。還有居民說，聽到很大聲像爆炸聲的「碰」響聲，火警就發生了，是不是情侶吵架，他們不清楚。

彰化警方表示，這起火警事件，是否有人為因素，還是另有他因，要等完成筆錄調查，以消防局進行火場鑑識報告後才能釐清。

彰化市泰和中街一棟大樓，今天下午發生火警，火勢在半個小時撲滅，3人輕微嗆傷送醫治療。（民眾提供）

受困民眾由消防人員攙扶下樓，先坐上擔架再送醫治療。（民眾提供）

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