為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　彰化縣

情侶吵架釀災？彰化7層樓公寓火警 3人驚險逃生

彰化市泰和中街今天下午傳出火警，消防人員現場搶救中。（民眾提供）

彰化市泰和中街今天下午傳出火警，消防人員現場搶救中。（民眾提供）

2024/09/24 17:50

首次上稿 15:55
更新時間 17:50（新增火勢撲滅、案情）

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化市泰和中街一棟7層樓公寓今天下午發生火災，4樓突然竄出濃煙，彰化縣消防局接獲報案，立刻調派人員、車輛到場滅火，現場也出動了雲梯車，成功救出3名受困住戶，所幸都僅嗆傷，沒有生命危險。這場火警在半個小時撲滅，起火原因還在調查中。

消防局下午接獲警察局轉報，彰化市東區一棟住宅大樓疑有民眾燒炭情形，消防局立即由轄區東區消防分隊派車、派人趕往現場，並調派鄰近花壇等分隊支援，人員抵達現場時，發現濃煙火舌從該棟7樓高大樓的4樓窗戶竄出，也看到有受困民眾呼救，人員一面佈設水線展開滅火行動，同時啟動雲梯車救人。

消防人員先後救出一對年輕情侶及1名民眾，3人輕微嗆傷，但意識清醒，在消防人員攙扶走出大樓，再送醫治療，其他樓層的住戶也陸續被安全疏離，火勢在半小時內撲滅。

受困民眾向消防人員表示，聽到一對情侶吵架，沒多久傳出火警。還有居民說，聽到很大聲像爆炸聲的「碰」響聲，火警就發生了，是不是情侶吵架，他們不清楚。

彰化警方表示，這起火警事件，是否有人為因素，還是另有他因，要等完成筆錄調查，以消防局進行火場鑑識報告後才能釐清。

彰化市泰和中街一棟大樓，今天下午發生火警，火勢在半個小時撲滅，3人輕微嗆傷送醫治療。（民眾提供）

彰化市泰和中街一棟大樓，今天下午發生火警，火勢在半個小時撲滅，3人輕微嗆傷送醫治療。（民眾提供）

受困民眾由消防人員攙扶下樓，先坐上擔架再送醫治療。（民眾提供）

受困民眾由消防人員攙扶下樓，先坐上擔架再送醫治療。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
高雄小吃店瓦斯燃燒 1名員工驚嚇送醫
2024/09/23 16:47

高雄小吃店瓦斯燃燒 1名員工驚嚇送醫
台南大學榮譽校區光電實驗室竄濃煙 消防急滅火查起因
2024/09/24 09:22

台南大學榮譽校區光電實驗室竄濃煙 消防急滅火查起因
impression

揭露帶狀疱疹預防關鍵！從早期症狀到有效預防
石岡工廠疑電線起火釀災 幸無人員受困受傷
2024/09/23 19:34

石岡工廠疑電線起火釀災 幸無人員受困受傷
屏東內埔鐵皮屋火警 50歲女性灼傷
2024/09/24 09:06

屏東內埔鐵皮屋火警 50歲女性灼傷
impression

60歲男星徒手攀高崖 驚爆：竟天天吃這藥
彰化縣今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播