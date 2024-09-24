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首頁　>　彰化縣

國際技能競賽陳奕誌奪銀 奧運會旗稱霸全場比下中國五星旗

陳奕誌獲銀牌，頒獎時與中國選手搶C位。（崇實高工提供）

陳奕誌獲銀牌，頒獎時與中國選手搶C位。（崇實高工提供）

2024/09/24 17:10

〔記者顏宏駿／彰化報導〕第47屆國際技能競賽成績揭曉，台灣榮獲2金、3銀、10銅、28優勝，獲獎數排名第四。其中代表台灣的選手陳奕誌，與中國代表隊的選手闖曉在「工業控制」項目捉對厮殺，最後並列銀牌，陳奕誌在頒獎時拿著我國奧運會旗全力佔住「C位」，闖曉拿著小面的中國五星旗站在後面，硬是被陳奕誌比下去。

陳奕誌今返回母校員林崇實高工，受到學弟妹的歡迎，他說，這次中國、韓國、法國陣容最龐大。頒獎典禮中國隊率先拿出國旗，台灣隊也不落人後，拿出奧會會旗爭鋒。

學弟好奇「站在你旁邊的中國隊選手硬是被你比下去」，陳奕誌說，他跟闖曉都奪得銀牌，兩人同時站上頒獎台，現場都是歡呼聲，他沒有注意到對方的「五星旗特別小」，只覺得最重要是比賽過程很刺激。

他說，競賽的「工業控制」類別競爭特別激烈，現場有很多題庫，由主審抽題，今年抽出的題目是，「製造氣泡水的工廠」，他必須了解主審提供哪些機具、原料及如何利用這些機件和原料做出汽泡水。他必須在指定的時間內完成工廠佈置，以電腦語言下給各部件運作，如何產生氣泡水、如何包裝、出貨，一連串的指令，達到工廠自動化的目的。

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