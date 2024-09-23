洗衣店有蛇！1.7米緬甸蟒疑走失 彰化動防所9/30開放抽籤認領

彰化埤頭一間自助洗衣店竄出一條緬甸蟒，體長1.7公尺且色彩鮮艷，嚇壞不少洗衣民眾。（動物防疫所提供）

2024/09/23 18:20

〔記者陳冠備／彰化報導〕好大隻的蛇！彰化縣埤頭鄉一間自助洗衣店，17日深夜突然竄出一條體長約1.7公尺的金色巨蛇，嚇壞不少正在洗衣的民眾，彰化縣消防隊獲報前往捕捉，但巨蛇蛇身「太粗」，補蛇也夾不住，最後成功制服送往彰化縣動物防疫所，所方人員一眼認出是身價昂貴的緬甸蟒，認為應該是飼主弄丟，已網路公告尋找飼主，若在9月30日內無人認領，將開放民眾認養。

埤頭消防分隊指出，17日凌晨獲報，斗苑西路一家自助洗衣店出現一隻金色大蛇，立即指派隊員陳俊尹、張存仁前往捕捉，到場發現大蛇疑似受到驚嚇，鑽進店家裝潢縫隙，消防員拿出補蛇夾捕捉，沒想到根本夾不住，蛇身還纏住補蛇夾無法操作，只好拉住蛇尾巴將牠脫出，最後耗時約半小時才順利將牠抓進籠內，並轉交給彰化縣動物防疫所。

彰化縣動物防疫所寵物管理課長鄭倉瑋表示，緬甸蟒是世界上最巨型的蛇類之一，長度可達4到5公尺以上，這條緬甸蟒體長1.7公尺，體重11公斤，蛇身比成人手臂粗大，被捕獲時蛇身紋理鮮豔，與一般深色網紋不同，而且個性溫和，研判是有民眾當飼養，卻不慎走失。

動防所表示，近年飼養寵物蛇風氣漸盛，但棄養或走失事件也增多，去年開放認養一隻白化的黃金蟒，今年8月則開放認養一隻牛蛇，因為罕見，多達16人抽籤，目前這隻緬甸蟒已在臉書貼文尋找飼主，可惜5日過後仍無人聯繫，因此於今（23日）發出公告，如無原飼主領回，預計9月30日上午10點公開抽籤。

緬甸蟒蛇身比成人手臂還粗，捕蛇夾都夾部駐，消防員花費九牛二虎之力才順利捕獲。（彰化動物防疫所提供）

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