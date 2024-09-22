不藏了！彰化市長林世賢 表態參選縣長

彰化市長林世賢今天在績優志工表揚大會上，肯定志工的付出，也強調彰化縣需要清廉又有魄力的人來入主。（彰化市公所提供）

2024/09/22 18:53

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化市公所今天表揚績優志工，市長林世賢表示，當志工的人最快樂，快樂會讓人長壽。但他話鋒隨之一轉指出，彰化縣的未來需要清廉又有魄力的人來入主縣政，大力推動產業發展；等於明確宣告他要參選縣長的意願，全力爭取民進黨提名。

林世賢今天在績優志工表揚大會對於參選縣長一事的公開表態。林世賢會後指出，他的選舉看板都已經掛好了，對於爭取民進黨提名彰化縣長一事，本來就是抱持公開的態度，包括他參加中秋節相關活動場合，他也是都是明確表態。

林世賢指出，既然要爭取黨內提名，當然就是要積極以對。尤其，他對於彰化縣人口一再流失，認為只有從產業面的切入與著手，才是最好的治根之道。

彰化市公所今天在彰化生活藝文館表揚績優義工，包括彰化市各社區、各國小愛心媽媽及公所各志工隊共有84隊、多達509人。林世賢說，肯定志工的無私奉獻，不拿任何酬勞，卻付出了許多的心力及勞力，讓彰化市變得更美好，林世賢也以鞠躬最敬禮向志工表達感謝。

民進黨彰化縣已公開表態要爭取縣長黨內提名，除了林世賢以外，還有前彰化市長邱建富，以及立委陳素月，這2人也都是全縣走透透，積極參與社團與公開活動。而外界也看好立委黃秀芳，但黃秀芳都回應說，先做好立委工作再說，但也沒有把話說死，藏有想像空間。

彰化市公所表揚績優志工，全市共有共有84隊、多達509人接受表揚。（彰化市公所提供）

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