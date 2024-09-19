全國古蹟日搶先體驗！鹿港小鎮大揭秘 探索媽祖古香路

鹿港公會堂前廣場是古蹟主題日現場。（圖彰化縣文化局提供）

2024/09/19 18:31

〔記者張聰秋／彰化報導〕每年九月的第三個週末是全國古蹟日，為推廣彰化縣的文化資產，文化局即日起至10月19日規劃一系列精彩活動，主題為「探索彰化媽祖信仰古香路」，將於9月22日在鹿港公會堂前廣場登場，要讓文青族、歷史迷親身感受充滿歷史魅力的小鎮，挖到自己想要的寶藏。

活動內容豐富多元，包含「彰化古蹟日暨鹿港老街寫生比賽」、「鹿港古鎮解謎闖關活動」、「狩獵神射手趣味競賽」，以及「鹿港快門三劍客攝影展」。

彰化縣文化局表示，「彰化古蹟日暨鹿港老街寫生比賽」採網路與現場報名，邀請國小到高中的學生，以鹿港老街及公會堂為主題進行創作，得獎者可獲得500元至1500元不等的禮券獎勵，歡迎參加者在文化古蹟中發揮無限創意。

喜愛探索歷史文化的歷史迷，可別錯過了「鹿港古鎮解謎闖關活動」，活動設計了五個關卡，參加者一邊探訪鹿港老街，一邊解答與文化相關的謎題。成功集滿戳章的闖關者將獲贈限量的擦手巾，透過寓教於樂的設計，擄獲家庭與年輕族群的心。

9月22日上午9點起，現場將開放「狩獵神射手趣味競賽」的報名，名額限100名，報名者還能領取限量造型磁鐵。每位參賽者將以5支箭進行連續射擊，分數最高者將有機會贏得腳踏車、氣炸鍋等實用大獎。

「鹿港快門三劍客攝影展」現已在鹿港桂花巷藝術村2、6工作室展出，攝影作品由許蒼澤、黃季瀛、林彰三共三位知名攝影師拍攝，透過鏡頭呈現鹿港的歷史記憶與風華，展期至9月29日，喜愛攝影與歷史的朋友千萬不要錯過。

今年古蹟日系列活動還包含「文資輕旅行」、「彰化人權旅行」、「鹿港傳藝體驗課程」、「彰邑文史講堂」等多條文化體驗活動路線，讓民眾深入了解彰化縣的文化底蘊。有興趣的民眾可上彰化縣文化局官網查詢更多活動詳情：（https://www.bocach.gov.tw/chday/）

今年古蹟日系列活動還有「文資輕旅行」等文化體驗。（圖彰化縣文化局提供）

今年全國古蹟日，彰化縣文化局規劃一系列精彩活動，主題為「探索彰化媽祖信仰古香路」。（圖彰化縣文化局提供）

今年全國古蹟日，彰化縣文化局規劃主題為「探索彰化媽祖信仰古香路」。（圖彰化縣文化局提供）

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