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熱熱熱！彰化巨峰葡萄開花全陣亡 冬季葡萄恐少5成

埔心鄉農會總幹事張旗聞說，今年的高溫造成葡萄催芽後開花，全數曬傷，將來顆粒無收。（記者顏宏駿攝）

埔心鄉農會總幹事張旗聞說，今年的高溫造成葡萄催芽後開花，全數曬傷，將來顆粒無收。（記者顏宏駿攝）

2024/09/19 16:40

〔記者顏宏駿／彰化報導〕中秋節已過，依照往年天氣，應該逐漸轉涼，但今年氣候異常，至今中部仍不時飆出35至37度高溫，已嚴重影響到彰化縣巨峰葡萄的生產，天氣酷熱，造成露天的葡萄園催芽後綻放的花苞全數曬傷，無法結果。埔心鄉農會預估葡萄冬果會減產至少5成。

埔心鄉農會總幹事張旗聞說，往年中元節過後，氣溫漸趨涼爽，葡萄農準備催芽，涼爽的氣候有助開花、結果，豈料今年中元過後中部仍不時出現35度至37度的高溫，初吐嫩芽的葡萄剛開出花苞就被曬乾。

張旗聞表示，因為極端氣候影響，政府對溫室、網室栽培葡萄有設施補助，但露天葡萄承受高溫氣候衝擊，8月底以前催芽的葡萄幾乎「全軍覆沒」、「顆粒無收」，9月之後催芽勉強還能保住果串，預估今天冬季葡會減少5成。

他說，巨峰葡萄從催芽到採收約3個月的時間，栽種1分地約要5萬元的成本，可賣2、30萬元，冬季葡萄栽種越來越難，太早催芽怕遇炎熱氣候，再晚催芽又怕遇到寒流，農民收入越來越少。

到場勘查農損的立委謝衣鳯說，受極端氣候影響，靠天吃飯的農民越來越弱勢，對於葡萄的栽種，希望農業相關單位能培育能抗高溫又有競爭力的葡萄品種，另一方面靠預測氣候的科技和大數據分析，讓農民早日獲得相關資訊做好農作因應。

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