空拍首曝！八卦山三叉路口捨圓環變雙向 提升行人安全

改善後的彰化市八卦山上的寶山、環山與虎崗路三叉路口，取消原本的機車道，改成雙向車流，並重新規劃行人穿越線，實現人車分流。（圖縣府工務處提供）

2024/09/19 16:10

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化市八卦山的寶山、環山與虎崗路三叉路口，過去常發生車禍。為提升安全，彰化縣政府工務處進行改善工程，取消圓環及原本的機車道，改成雙向車流，另外，全新設計的綠底白線斑馬線，更加醒目，大大提升交通安全，讓行人和車輛通行更安全。

針對這個路口，當地居民多次提出安全改善的訴求，有人建議將圓環設計改為其他方案，甚至考慮到風水問題。彰化縣政府多次會勘，最終決定取消圓環設計，改從道路標誌、標線等硬體設施著手，進行全面改善。

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縣府工務處長林漢斌表示，這個路口是台74甲線中彰快速道路的重要交會點，車流複雜，過去由於標誌、標線不清，經常發生車禍。為了因應未來的交通需求，縣府將此路口列為優先改造的行人安全路口。

他解釋，雖然當地居民曾建議設置圓環，但由於該路口部分路段位處爬坡處，圓環設計會造成視野遮蔽，影響駕駛判斷，因此不可行。經過學者專家會勘後，最終決定透過標線引導，降低車速以確保安全。現已將原本的機慢車道改為雙向車流，並延伸行人穿越線至聽竹街。

此次改造遵循交通部7月22日修訂的《道路交通標誌標線號誌設置規則》，行人穿越線全面改為綠底白線設計，讓駕駛人更容易察覺行人，提高了行車與行人的安全性。「新的綠底白線斑馬線真的讓人安心許多！」經常往三清宮步道運動的王太太表示，之前過馬路常要跟車搶道，非常危險，但現在車輛會主動停讓，行人感覺安全許多。

這個三叉路口位於「七壙」古墓前，正是通往中彰快速道路的重要聯絡道，附近還有三清宮步道、餐廳、土雞城以及自行車休息站，是一個假日常見的壅塞熱點。

彰化市公所計畫在「七壙」古墓對面，興建一座3層樓高的「七壙遊客中心」，總經費5425萬元，但因原物料價格上漲，工程已經流標7次，目前正在進行第8次招標。

改善前的彰化市八卦山的寶山、環山與虎崗路三叉路口，因標線等不清，常發生車禍。（圖縣府工務處提供）

三叉路口行人改為綠底白線，提高走路安全。（圖縣府工務處提供）

行人穿越線從三叉路口延伸到聽竹街。（圖縣府工務處提供）

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