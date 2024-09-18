彰化AI校園做了哪些別人沒有的？ 縣府一次揭曉

彰化縣有9萬多名學生持數位學生證，可在校借閱書，不用透過人工掃描，進步又便利。（縣府提供）

2024/09/18 16:21

〔記者張聰秋／彰化報導〕AI科技進入校園，帶來全新學習體驗！彰化縣政府推動智慧校園有成，不僅在數位學生證和家長APP上處於領先地位，還在校園中引入尖端科技，率先在中部完成4大創新成果，成為數位教育的先鋒。

這4項創新亮點包括全面啟用數位學生證、推出「校園e指通」APP、設立AIoT智慧聯網中心，以及成立自造教育與科技中心。

教育處表示，全縣212所中小學、約9萬名學生，現在只需一張數位學生證，就能輕鬆進出校園、借書、甚至租借共享單車或搭交通工具，完全不必擔心忘記門禁卡或借書證，在校借閱書籍不用再透過人工掃描，直接用實體數位學生證借還書，進步又便利。未來，數位學生證還將新增積分系統和電子問卷功能，讓學習與生活更智能化！

「彰化校園e指通」APP平台，是家長與學校之間的橋樑，縣府把數位學生證結合電子票證卡片與APP服務，線上系統可記錄學生上下學刷卡、家長推播通知等，家長可以隨時了解孩子的學習進度，並與老師保持溝通，提升親子關係的緊密度。

彰化縣還成立了AIoT智慧聯網中心和自造教育及科技中心，進一步推動數位教育的深化。花壇國中和成功高中率先設立AIoT中心，而多所學校設立自造教育及科技中心，以及英語AI智慧學習中心，讓學生的學習環境更具科技感。

不少家長說，APP建構2年多了，有教育放送台、學雜費繳費通知、數位點名、成績查詢、健康照護、電子聯絡簿等多功能，家長慢慢習慣，也越來越依賴APP了解孩子學習狀況，最常使用的是點名功能和成績查詢。

教育處強調，智慧校園不僅讓學習變得更有趣，也讓親子互動更緊密，彰化縣將持續優化相關服務，讓科技教育扎根，創造更美好的學習環境。

彰化縣AI智慧校園4項創新亮點，全面啟用數位學生證、推出「校園e指通」APP、設立AIoT智慧聯網中心，以及成立自造教育與科技中心，讓學生學習與生能更加智能化。 （縣府提供）

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