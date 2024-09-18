為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　彰化縣

彰化AI校園做了哪些別人沒有的？ 縣府一次揭曉

彰化縣有9萬多名學生持數位學生證，可在校借閱書，不用透過人工掃描，進步又便利。（縣府提供）

彰化縣有9萬多名學生持數位學生證，可在校借閱書，不用透過人工掃描，進步又便利。（縣府提供）

2024/09/18 16:21

〔記者張聰秋／彰化報導〕AI科技進入校園，帶來全新學習體驗！彰化縣政府推動智慧校園有成，不僅在數位學生證和家長APP上處於領先地位，還在校園中引入尖端科技，率先在中部完成4大創新成果，成為數位教育的先鋒。

這4項創新亮點包括全面啟用數位學生證、推出「校園e指通」APP、設立AIoT智慧聯網中心，以及成立自造教育與科技中心。

教育處表示，全縣212所中小學、約9萬名學生，現在只需一張數位學生證，就能輕鬆進出校園、借書、甚至租借共享單車或搭交通工具，完全不必擔心忘記門禁卡或借書證，在校借閱書籍不用再透過人工掃描，直接用實體數位學生證借還書，進步又便利。未來，數位學生證還將新增積分系統和電子問卷功能，讓學習與生活更智能化！

「彰化校園e指通」APP平台，是家長與學校之間的橋樑，縣府把數位學生證結合電子票證卡片與APP服務，線上系統可記錄學生上下學刷卡、家長推播通知等，家長可以隨時了解孩子的學習進度，並與老師保持溝通，提升親子關係的緊密度。

彰化縣還成立了AIoT智慧聯網中心和自造教育及科技中心，進一步推動數位教育的深化。花壇國中和成功高中率先設立AIoT中心，而多所學校設立自造教育及科技中心，以及英語AI智慧學習中心，讓學生的學習環境更具科技感。

不少家長說，APP建構2年多了，有教育放送台、學雜費繳費通知、數位點名、成績查詢、健康照護、電子聯絡簿等多功能，家長慢慢習慣，也越來越依賴APP了解孩子學習狀況，最常使用的是點名功能和成績查詢。

教育處強調，智慧校園不僅讓學習變得更有趣，也讓親子互動更緊密，彰化縣將持續優化相關服務，讓科技教育扎根，創造更美好的學習環境。

彰化縣AI智慧校園4項創新亮點，全面啟用數位學生證、推出「校園e指通」APP、設立AIoT智慧聯網中心，以及成立自造教育與科技中心，讓學生學習與生能更加智能化。 （縣府提供）

彰化縣AI智慧校園4項創新亮點，全面啟用數位學生證、推出「校園e指通」APP、設立AIoT智慧聯網中心，以及成立自造教育與科技中心，讓學生學習與生能更加智能化。 （縣府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
新北推AI科技智慧教育 融入反詐騙課程
2024/06/05 10:24

新北推AI科技智慧教育 融入反詐騙課程
新北AI教育納反詐課程 培養判讀力
2024/06/06 05:30

新北AI教育納反詐課程 培養判讀力
impression

科技新門戶成形 蓮池潭景觀輕豪宅夯
竹縣AI智慧園區 11月初首家廠商智邦科技將開幕
2024/09/08 10:46

竹縣AI智慧園區 11月初首家廠商智邦科技將開幕
高鐵台中站AI科技執法 中秋2樓沒人違規上下車
2024/09/18 11:14

高鐵台中站AI科技執法 中秋2樓沒人違規上下車
彰化縣今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播