大樹下美食-1！員林老攤「火雲掌伯」豆標搬家原因曝

彰化縣員林農工通學步道種有兩棵40年榕樹，當地小吃「火雲掌伯」豆標在樹下擺攤，成為知名大樹下美食。（Angela Chang提供）

2024/09/17 22:20

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣員林農工通學步道種有兩棵40年大榕樹，當地小吃「火雲掌伯」豆標常在樹下擺攤，近日學校整建步道鋪面，決定移除榕樹，火雲掌伯擔憂榕樹恐被砍除，找來立委陳情無效，只能遷移小吃攤，民眾認為校方不應砍樹。對此員林農工喊冤，依規定通學步道應暢通無礙，且榕樹並沒砍伐，均移植到校內實習牧場。

「火雲掌伯」豆標在員林農工圍牆外賣了60年，已成為當地知名大樹下美食，近日有民眾發現攤位不見了，原來是員林農工正在進行人行道改建工程，攤位只能遷移到附近中油永村加油站斜對面，但少了大樹相襯，朵頤美食感覺少一味。

對此火雲掌伯家人在臉書「員林人的大小事」貼文表示，學校因為整修人行道，把我父親種了將近40年的兩棵榕樹砍掉，沒有榕樹遮蔭非常炎熱，因此遷移至原址東邊300公尺處，說明搬家原因。而網友表示「台灣很愛亂砍樹」、「那是員農人的回憶殺」、「再種回去」。

火雲掌伯家人說，父親在此擺攤快60年，40年前，員林農工圍牆外有排水溝，父親種了兩棵榕樹，後來學校將圍牆外移，榕樹進入校園內，但也越長越高大，成為遮蔭的好地方，他也說，父親得知人行道改建需移除榕樹，不免感到不捨，表示「一定要移嗎」，也擔心榕樹會被砍，所以才會找立委陳素月陳情，認為改善人行道很好，但是不一定要把樹都移開，可以等工程結束，把老榕樹移回，讓更多用路人乘涼。

「絕對沒亂砍樹」員林農工表示，因要進行通學步道改善工程需打掉圍牆，但這兩棵榕樹在圍牆旁，通學步道不能有障礙物，因此找來專家為榕樹體檢，決定移植種在校內實習牧場，未來可悉心照顧，也可避免榕樹日後因染病，無預警倒伏壓傷路人。

陳素月服務處指出，受理陳情到場會勘，確認那兩棵榕樹是私人種在校地，早年大家對公私財產的觀念不清楚，導致兩棵榕樹長大且好像變成員農「地標」，對此服務處與校方協調，能否在通學步道完工後種回去，可是通學步道依法不能有障礙物，最後要求學校移植。

火雲掌伯賣煎餅，常會將手伸入熱鍋中幫餅翻身，被網友稱為「火雲掌伯」。（張良一提供）

員林農工兩棵榕樹緊鄰圍牆。（校方提供）

員林農工表示，榕樹並沒砍伐，均移植到校內的實習牧場。（員林農工提供）

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