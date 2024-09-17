彰化男超商猝死躺沙發30小時已現屍斑 最後身影曝光

許姓男子被監視器拍到15日下午2點走進超商，步態仍算正常。（民眾提供）

2024/09/17 18:30

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣員林市16日晚間驚傳有民眾猝死一家超商座位區，身體都出現屍斑，店員卻恍然不知，直到王姓消防救護員至超商消費，發現異狀才報警，警方初步調查，死者許男進入超商到被發現死亡時間約30小時，事發前曾到醫院看心臟內科，外表無外傷，疑因心肌梗塞猝死，已報請彰化地檢署進行相驗，釐清真正死亡原因。

這起事件發生在16日晚間8點多，一名休假王姓消防員至超商消費，發現坐在沙發區的許男一動也不動，上前查看發現男子身上出現「屍斑」，已明顯死亡多時，立即報警；透過監視器畫面，許男於15日下午2點26分走進超商，隨後就坐在沙發上滑手機，不久便躺在沙發上休息，直到被王姓消防員發現報警，已將近30小時。

王姓消防員表示，當天晚間在用餐區發現，許男（45歲）癱坐在椅上的姿勢怪異，再仔細觀察胸部沒有起伏狀況，於是會同超商人員上前檢視，才發現許男身體冰冷也摸不到頸動脈，口鼻有不明液體流出，肢體末端也有發紫、發乾情況，判斷恐死亡多時，於是請店員趕緊聯繫119跟報警。

警方表示，經現場消防救護人員評估，許男已經死亡多時並未送醫，再調閱相關監視器跟資料，許男平時有在員林基督教醫院看心臟內科，有相關慢性疾病，事發前曾到醫院看診，15日下午2時許，許男獨自走進超商，隨後坐在休息區角落滑手機，後來許男疑似感到疲累，將手機、檳榔放在桌上後仰躺休息，直到16日晚間8點多被發現死亡。

警方指出，許男坐在沙發上近30小時，但包括店員跟一旁用餐顧客，都未有人發現異狀，直到王姓消防員到場才發現異狀，警方後續聯絡家屬，製作筆錄並報請彰化地檢署進行相驗，釐清真正死亡原因。

許男哥哥表示，許男已有多年沒跟家人聯絡，過年過節也沒回家吃飯、祭祖，對其身體疾病跟生活起居都不清楚，是警方通知才得知噩耗，對於弟弟驟逝不不禁嘆息，認為遇到了就面對，生老病死很正常。

王姓消防員（左1）會同超商人員上前檢視，發現許男身體冰冷也摸不到頸動脈，肢體末端也有發紫、發乾情況，判斷恐死亡多時。（民眾提通）

許男猝死超商沙發區30小時沒人發現，直到有消防員上前查看，身體已出現屍斑，才知已死亡多時。（民眾提供）

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