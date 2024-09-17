彰化爌肉飯節「爌肉金句」爆紅 高中生遺憾「這一句」未入選

超人氣的爌肉小子鑰匙圈上的「爌肉金句」，出自彰化精誠中學高3生劉泓奕之手。（記者劉曉欣攝）

2024/09/17 18:22

〔記者劉曉欣／彰化報導〕「彰化爌肉飯節」集章活動超人氣鑰匙圈的「爌肉金句」不只4句？「爌肉金句」作者、彰化市精誠中學高3生劉泓奕表示，原始創作是8句，縣府挑了其中4句製成鑰匙圈，對於「衰運就像爌肉，可以滾了」未獲選，頗有遺珠之憾。

集章活動才推出不到半個月，「爌肉小子」鑰匙圈900個與紀念碗300個已兌換一空，縣府緊急宣布加碼2000個鑰匙圈，許多人都以蒐集4款不同的「爌肉金句」為使命，也讓劉泓奕覺得很開心，自己的作品受到大家的喜歡。

劉泓奕說，這次「爌肉小子」鑰匙圈的「爌肉金句」，來自去年底他參加縣府青發處「AI創意發想」競賽，他跟班導林慶豪與資訊老師邱慧玲討論後，選擇參加「彰化IP」組，以「爌肉小子」切入主題，獲得最高榮譽的優選獎，並意外成為「彰化爌肉飯節」紀念品的標語文字。

劉泓奕表示，許多人想到彰化，就是想到八卦山大佛、肉圓或是扇型車庫。但對他來說，他對彰化最深的印象就是爌肉飯，因為爸爸喜歡吃爌肉飯，常常帶著他到處去吃，品嘗每家獨特的爌肉風味。

由於比賽要求運用AI智能，劉泓奕用生成式AI工具來做出Ｑ版爌肉圖片，再搭配圖片寫下「爌肉金句」，劉泓奕說，他參賽作品共有8句「爌肉金句」，最早想出來的是「人生就像爌肉，載浮載沉」，點子就是來自爌肉飯店的那一大鍋爌肉。

劉泓奕表示，縣府後來挑了4句「爌肉金句」作成鑰匙圈，分別是「朋友就像爌肉，沒有很熟」、「錢錢就像爌肉，多來一點」、「生活就像爌肉，超級軟爛」、「好運就像爌肉，一撈就中」。至於另外4句沒被選上的是「人生就像爌肉，載浮載沉」、「身材就像爌肉，哈哈好肥」、「衰運就像爌肉，可以滾了」、「嘴饞就像爌肉，來一口嘛」，能夠看到自己的創意，變成實體的東西，還被民眾喜愛，覺得無比榮幸，也非常夢幻。

精誠中學校長游源忠表示，學生參加比賽的創意，成為超人氣的兌換品，這可說是「爌肉小子」的奇幻旅程。

創作「爌肉金句」的劉泓奕，覺得「衰運就像爌肉，可以滾了」沒有獲選，覺得是遺珠之憾。（劉泓奕提供）

「爌肉金句」作者劉泓奕最愛的是「生活就像爌肉，超級軟爛」這一句。（記者劉曉欣攝）

彰化爌肉飯節超搶手的鑰匙圈，共有4款爌肉金句。（彰化縣政府提供）

劉泓奕最愛觀察爌肉飯店家那一大鍋爌肉，讓他心有所感，寫下「人生就像爌肉，載浮載沉」。（劉泓奕提供）

「爌肉金句」作者劉泓奕認為，他想到彰化的第一印象就是爌肉飯。（記者劉曉欣攝）

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