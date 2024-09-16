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    竹市虎林國中前車禍阿嬤載孫遇死劫 男子疑毒駕坐屍體旁抽菸

    肇事的賓士車駕駛彭男事發後竟坐在婦人屍體旁抽菸。（民眾提供）

    肇事的賓士車駕駛彭男事發後竟坐在婦人屍體旁抽菸。（民眾提供）

    2024/09/16 22:00

    首次上稿 21:30
    更新時間 22:00（新增副駕彭女被逮）

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市34歲彭姓男子今天下午4時許開白色賓士車行經延平路虎林國中前時，疑恍神逆向行駛，當場撞擊2輛正騎車載孫子回家的阿公、阿嬤，其中71歲鍾姓婦人被撞擊到紅綠燈桿上當場死亡，5歲孫女肝臟受傷需開刀；另69歲李姓阿公同車的8歲孫大腿骨折，4歲孫也因腿部傷勢嚴重，3童均需開刀治療。

    根據目擊民眾行車紀錄器畫面，當時彭男開著白色賓士車沿路蛇行偏移，經過虎林國中前路口時，突然打故障燈，隨即逆向撞上2輛機車，71歲鍾姓婦人卡在燈桿當場死亡，5歲孫女肝臟受傷需開刀；另輛機車69歲李姓男子左手骨折，同車的8歲男童大腿骨折、4歲男童腿部開放性骨折傷勢較重，已轉至林口長庚治療。

    肇事彭男酒測值為0，但現場找到一把道具槍，車上也找到三級毒品「喪屍煙彈」，不排除毒駕可能，案發後他甚至坐在屍體旁抽菸，令人搖頭。警方將採集尿液和抽血化驗，全案朝殺人、毒品、傷害、公共危險罪嫌偵辦中。至於在副駕駛座的彭女，也因撞擊力道猛烈送醫治療，但她到醫院後就行蹤不明，事後才知因為背負2條詐欺通緝而落跑，晚間警方已經將她逮捕到案。

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