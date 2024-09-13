手腳快！彰化爌肉飯節300個紀念碗換光 900個鑰匙圈只剩少少的量

彰化爌肉飯節只要集5點就可以兌換鑰匙圈，因為活動太踴躍，900個鑰匙圈只剩下少少的數量。（記者劉曉欣攝）

2024/09/13 00:13

〔記者劉曉欣／彰化報導〕速度也太快了！「彰化爌肉飯節」集章活動9月1日開跑，必須吃20碗才能換的300個紀念碗，早在第9天就換光光，昨天（12日）是第12天，只要吃5碗就可以兌換的鑰匙圈，總共有900個，已兌換754個，所剩的數量非常有限，讓不少老饕大喊，趕快衝一波，慢了就拿不到了。

許多民眾表示，自從知道紀念碗已兌換完畢，就把目標轉為鑰匙圈，因為「爌肉小子」共有4款不同的「爌肉金句」，每款都想蒐集到手，無論是「朋友就像爌肉，沒有很熟」、「錢錢就像爌肉，多來一點」、「生活就像爌肉，超級軟爛」、「好運就像爌肉，一撈就中」，身為「爌肉王國」的彰化人，更要這4款金句典藏為傳家寶。

不過，因為鑰匙圈是隨機發放，也加深了蒐集4款金句的困難度，也讓老饕只好1天5頓爌肉飯，就可以完成集章，由於每個帳號只能兌換1次，必須出動人海戰術，用不同的帳號集章，希望能達成滿足收藏4款金句的夢想。

不過，原本集章活動是為期2個月，如今在活動開跑第9天，就送完了300個紀念碗，眼見900個鑰匙圈也即將進入兌換完畢的倒數階段，民眾一再敲碗，希望能夠再加碼兌換數量，許多人都覺得只換1個紀念碗太少了，應該想盡辦法大吃特吃，就是想要再多拿1個紀念碗或是鑰匙圈都好。

對此，縣府表示，「爌肉小子」鑰匙圈已有754位民眾前來兌換，如果紀念碗與鑰匙圈都發放畢的話，將會儘速研議評估後續對策。雖然紀念碗已經兌換完畢，但集滿3個章即可參加抽獎活動，獎項有iPhone 15、烤箱、氣炸鍋、微波爐等好禮，請民眾繼續支持彰化人的驕傲爌肉飯。

彰化爌肉飯節只要集5點就可以兌換鑰匙圈，因為活動太踴躍，900個鑰匙圈只剩下少少的數量。（記者劉曉欣攝）

「爌肉小子」鑰匙圈共有4款爌肉金句，非常有趣。（彰化縣政府提供）

彰化市魚市爌肉飯專賣早午餐時段，用餐時間經常大排長龍。（記者劉曉欣攝）

彰化爌肉飯節集章換活動，老饕的願望就是換到紀念碗與要鑰匙圈。（記者劉曉欣攝）

彰化爌肉飯節的紀念碗，早已經換光光了。（記者劉曉欣攝）

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