廢電池別亂丟！彰化15顆電池就可以換好康 活動今起跑

繼舊衣、舊棉被回收換好康大爆量之後，彰化縣推出15顆廢電池換好康活動，培養民眾回收的好習慣。（記者劉曉欣攝）

2024/09/12 17:00

〔記者劉曉欣／彰化報導〕只要15顆廢電池就可以換好康？沒錯！彰化縣環保局繼5、6月分別推出舊衣、舊棉被回收月，創造驚人的回收成績後，9月改推「廢電池回收月」，一改以往用稱重量換好康的高門檻，這次改為15顆廢電池就可以換香皂1塊或衛生紙1包：或是集20顆廢電池至指定超商兌換限量咖啡，就是希望民眾不要再把電池當一般垃圾丟了。

環保局指出，廢電池如果沒有回收就丟到一般垃圾，因為體積很小，清潔隊員很難去發現，然後就會直接進入溪州焚化廠，就會讓底渣帶有重金屬，希望透過回收活動，養成民眾回收的習慣。

環保局表示，這次「廢電池換好康」活動，回收兌換模式比照舊衣與舊棉被的作法，以主題月方式推出，先在彰化市、員林市的大賣場舉辦，然後月底由全縣26鄉鎮市清潔隊再接力登場。最重要的是，為了讓民眾「回收換好康」有感，改變廢電池兌換的計算方式，這次不再是用「稱重量」、0.5公斤起跳作為兌換門檻，而是直接用15顆廢電池就可以換東西，讓人人都有機會可以換好康。

環保局表示，廢電池回收換好康今天從彰化市先行起跑，12、19、26日下午4點到7點在家樂福，13、20、27日下午4點到7點在員林大潤發，為了讓更多人參與，每場次每人最多可換2份宣導品，也就是拿30顆 的1到4號電池或是9V乾電池、鈕扣型電池，就可兌換香皂1塊或衛生紙1包，但數量有限，換完為止。9月21日到30日則由各鄉鎮市接棒登場，除了廢電池還收廢高壓容器，也有鄉鎮市也把兌換點改到賣場，讓民眾兌換更加方便。

今年的廢電池回收月，全縣也有6家超商參與，分別為統一超商家樂福、福山、伸濱、芬農、員勝、日泰等門市，這6個門市都有自動化回收機，從9月13日起攜帶20個乾電池或是20個乾淨透明寶特瓶，就有機會兌換1杯咖啡，每個門市每日限量30杯，到咖啡全數兌換完畢為止。

彰化縣推出15顆廢電池換好康活動，培養民眾回收的好習慣。（記者劉曉欣攝）

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