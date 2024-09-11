82年來第5位！彰化高中校友陳鎮東 榮獲中研院士

國立彰化高中校友陳鎮東，1966年從彰中畢業，今（2024）年榮獲中研院院士殊榮，今他回母校感謝母校的提攜。（記者張聰秋攝）

2024/09/11 16:54

〔記者張聰秋／彰化報導〕82年校史的國立彰化高中再傳佳訊！75歲校友陳鎮東今年榮獲中央研究院院士殊榮，成為該校第5位中研院士的校友，讓母校倍感光榮，師長、學弟跟著「走路有風！」

師長、校友會今熱情歡迎校友以院士身分光榮回母校，彰化縣長王惠美特別撥冗到場致意，她讚許這是很難得的榮譽，尤其，陳鎮東能在全球1萬5542位海洋科學學者中，終身科學影響力排名從第8躍升至第7，是彰化與台灣之光，她相信，未來在他帶領下，台灣在全球氣候變遷、碳中和等領域必能與國際接軌。

陳鎮東特別懷念當時的師長提攜，強調當時他們是會運動又會唸書的彰中學生。他並以活到老、學到老惕厲自我，縱使獲得院士殊榮，今後仍會持續不間斷地研究。

校長王延煌表示，彰中已有多位傑出校友，范良士、李羅權、何文程、林昭庚等人榮膺中央研究院院士，7月5日陳鎮東再度榮獲此殊榮，這是校友們的最高成就，學校倍感榮耀。

王延煌指出，陳鎮東的成功可歸結為四大要件：前瞻性，他在碳化學仍冷門時就投入研究，終成一方領袖；跨域合作，與美、蘇、日本等國進行跨領域研究，提升國際影響力；謙遜，歸功於團隊合作；持續熱情，至今仍投入研究。他希望彰中學子效法並秉持這樣的精神，追求卓越與價值。

家鄉在彰化的陳鎮東，1966年從彰中畢業，1970年取得國立台灣大學化學工程系學士，後赴美國邁阿密大學海洋學院進修，分別於1974年和1977年榮獲碩士學位和博士學位。畢業後，先後於奧勒岡州立大學擔任海洋學院助理教授、副教授等職，直到1984年應聘返回台灣，在國立中山大學任教。

現任中山大學海洋科學系研究講座教授，專攻海洋學，鑽研海洋碳化學與全球變遷的研究，並以二氧化碳為核心，並向自然環境取材，進而聯結全球變遷的議題，所得成果屢獲國際學術單位認同。他的研究成果多次被聯合國政府間氣候變遷小組（IPCC）引用，對全球應對氣候變遷做出重要貢獻，更讓台灣在全球相關研究領域，爭得一席之地。

彰化縣長王惠美（左2）今到彰中表揚彰中校友陳鎮東（右2）榮獲中研院院士殊榮，是彰化與台灣之光。彰中校長王延煌（右1）、縣府教育處長蔡金田（左1）一起合影留念。（記者張聰秋攝）

82年校史的彰中誕生了第5位中研院院士，學校倍感榮耀，送上紀念賀禮，讓母校跟著沾光。（記者張聰秋攝）

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