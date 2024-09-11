「○你娘」、「臭警察」！4辱警案判無罪 法官一次說分明

彰化地方法院對4件辱警案做出無罪判決。（資料照）

2024/09/11 16:21

〔記者顏宏駿／彰化報導〕今年5月憲法法庭做出「侮辱職務罪認定違反言論自由違憲」判決，彰化地方法院日前依該判決，對4件侮辱警察的案件同時做出無罪判決，這些案件的被告雖有口出「○你娘」、「臭警察」等侮辱性的言詞，但法官認定都是被告一時的情緒發緒，並沒有影響到警察公務的執行，因此都做成無罪判決。

4件中有2件是當事人酒後在小吃店胡鬧、叫囂，另一件是找人尋仇、鬥毆，第4件則是發生在彰化監獄，獄警對收容人管教。4件的被告均不理會員警到場，口出穢言，被警方依刑法140條之一侮辱公務員罪移送並起訴。

判決書指出，伸港鄉的姚男酒後情緒不滿，對前往處理的陳姓員警口出「你這個臭警察」、「你不要在那邊沒懶叫」被起訴；福興鄉的王男酒後罵到場的員警「○你娘」被起訴。

另外，彰化市王男懷疑自己的小客車擋風玻璃被前妻砸毀，夥同2名友人，手持棍棒到前妻住處尋仇，警方獲報趕到，王男爆「警察又怎樣」、「恁爸連警察也照打！○你娘」，他事後被帶回警局，辯稱「我情緒激動才爆粗口」。

第4件是彰化監獄收容人徐男對獄警口出「○你娘」、「○你娘卡好」、「○你老爸」。

對於這4件，法官均認為被告的侮辱性言論，僅是暫時性的情緒出口，並沒有影響到員警後續的公務執行，因此判決無罪。

4案的判決均出自同一名法官，法官說明，憲法法庭113年判字第5號判決，對於侮辱公務員罪部分，應限於行為人對公務員當場侮辱，係基於妨害公務之主觀目的，足以影響公務員執行之情形，法官並深入闡述立法要旨、妨害公務之認定及其程度。

法官指出，該法保護的法益為「公務執行」，並不及「公務員名譽」、「公職威嚴」，法院對於個案認定時，不得僅因人民發表貶抑性侮辱言論，即逕自認定其必具有妨害公務之故意。至於妨害公務係指侮辱之行為已明顯干擾到公務員的指揮、聯繫。一般單純的口頭嘲諷或抱怨或出於情緒反應的辱罵，雖會造成公務員的不悅，但通常不會因此妨害公務。

對於何種程度才達妨害公務，法官強調，該法並非要求公務員對人民無理的辱罵時，只能忍讓，國家本即擁有不同強度的公權力以達公務之目的，面對無法的辱罵，公務員代表國家透過合法手段排除、制止言論，例如由在場同僚、主管警告、制止，若人民立即停止，則不得以侮辱公務員罪定之。反之，持續制止不勸，即判斷其已足以影響公務員之公務執行。

法官說，若當事人對公務員做出潑灑穢物、吐痰、肢體動作，即構成妨害公務執行，毋須先行制止。

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