國1南下彰化交流道成「奪命車道」？ 老司機曝原因

國1彰化交流道往鹿港方向上班時間常大排長龍，有網友稱此為彰化交流道日常。（記者湯世名攝）

2024/09/10 23:41

〔記者湯世名／彰化報導〕發生在今天（10日）的國道3號和美交流道前3車連撞的1死1傷車禍，國道七隊初判半聯結車駕駛未注意車前狀況釀禍，引發大批網友指國1彰化交流道儼然是「奪命車道」，就有「老司機」指出，國1彰化交流道往鹿港方向上班時間常大排長龍，主因是市區平面道路塞車，因而回堵到國道上，後方車輛稍不注意就可能會追撞前車。

國道1號彰化交流道南下輔助車道上班時間都大排長龍，上月間即發生貨車煞車不及撞上前方轎車事故，所幸未釀重大傷亡，不過今天在國道3號和美交流道出口匝道前，也是前方車流壅塞車速下降，導致半聯結車駕駛疑未注意車前路況而追撞轎車，轎車再撞擊前方的全聯結車，造成轎車駕駛夾在車內送醫不治。

有網友認為國道1號彰化交流道南下匝道經常在上午7點多塞車，回堵到國道上，前方車輛突然急煞，讓人擔心後方車輛駕駛來不及反應。有人分享指出，彰化交流道下去之後就是平面道路紅綠燈，遇到紅燈、車輛多時，車子就是塞回到國道上處於停止狀態，交流道是下坡又處於右彎，當駕駛看到煞車燈時，會以為是因為下坡而踩煞車，殊不知車子處於完全停止狀態，當發覺前面車輛突然離很近時，就是變急煞了，來不及的話就是撞上去，一旦後面車輛沒有保持車距，就容易造成連環車禍。

有網友認為，彰化交流道下平面道路的路口交通狀況超亂，他每天上班到彰化交流道塞住時都會打開雙黃燈，提醒後方駕駛，也是保護自己的一種方式。會有來不及煞車的問題，基本上都是安全距離不足；還有網友表示，有時候不趕時間，他寧願提早從王田交流道下去，走省道到彰化、鹿港。

有網友稱國1彰化交流道往鹿港方向上班時間常大排長龍，主因是市區平面道路塞車，因而回堵到國道上，後方車輛稍不注意就可能會追撞前車。 （記者湯世名攝）

國道3號和美路段今天發生3車追撞，轎車慘遭2輛大車夾扁駕駛傷重不治。（消防局提供）

國道3號和美路段今天發生3車追撞，轎車慘遭2輛大車夾扁駕駛傷重不治。（消防局提供）

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