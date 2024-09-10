午後強降雨！彰化溪州「內三排水」潰堤 淹良田無人管

8日彰化發生強降雨，溪州鄉內三排水水位高漲，其排水灌入三號土圳，遲遲無法疏通，導致溢堤。（民眾提供）

2024/09/10 20:12

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣近日下午經常出現強陣雨，導致八堡圳暴漲，其支流匯向溪州鄉內三排水的灌溉溝，因水道淤塞許久未清，造成3號土圳溢堤，數公頃水稻田瞬間遭淹沒，由於此區屬灌區外農地，非農田水利署管轄，農民擔心心血泡湯，希望政府幫幫忙。

對此彰化縣政府水資處表示，已派員前往清淤，將規劃控水閘門，避免排水倒灌。

溪州鄉內三排水水源來自八堡二圳放水路，因水源穩定，當地農民設置7座取水閘門，攔水引灌7條土圳，屬自主管理農業區，包括水稻、芭樂、小番茄或苗木等，農作面積至少562公頃，由於免繳水租，也非農田水利會管轄，導致溝土圳容易堵塞、長雜草，若遇有暴雨，土圳就容易溢堤。

張姓農民表示，本月8日下午突然下起暴雨，內三排水沒多久就暴漲，差10公分就溢堤，但是其排水灌入3號土圳，遲遲無法疏通，導致溢堤，周邊農田都被淹沒，擔心農作心血泡湯，只好找縣議員李俊諭陳情。

李俊諭表示，初步調查，3號土圳內長有雜草，另外還堆積附近施工用的土石，質疑是造成水道淤塞原因，今日邀集縣府水資處到場會勘，找出解決方法，避免人民財產再損失。

水資處指出，本月7日內三排水水位高漲，主因是上游二水鄉3小時累積雨量超過150mm，已屬豪雨標準，導致河道瞬間暴漲，部分土圳無法回流，導致溢堤，對此狀況已派員前往清淤，同時將請溪州鄉公所儘速規劃增設社區排水的控水閘門，避免排水倒灌再發生。

水資處表示，2022年中央補助「內三排水支線引灌區改善一、二號圳工程」經費6000萬元，將引灌區內土圳改善為現代化灌溝，後續3至7號圳改善工程將分年分期進行。

縣議員李俊諭會同縣府水資處到三號土圳會勘。（李俊諭提供）

彰化內三排水支線灌溝仍是古早式土溝，經常堵塞、長雜草或遭埋平，周邊農地經常斷水。圖為一號圳。（農田水利署彰化管理處提供）

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