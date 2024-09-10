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專幫遊客拍美照！「躺地導覽員」彰化鹿港4寶媽爆紅

人稱「鹿港四寶媽」的婉真，成為遊客來鹿港指定導覽員。（圖勞動部中彰投分署提供）

人稱「鹿港四寶媽」的婉真，成為遊客來鹿港指定導覽員。（圖勞動部中彰投分署提供）

2024/09/10 19:27

〔記者張聰秋／彰化報導〕人稱「鹿港四寶媽」的婉真，在勞動部勞動力發展署「多元就業開發方案」支持下，從家庭主婦搖身一變，成為遊客最愛且指定的「躺地導覽員」。該方案由中彰投分署推動，攜手地方團體合作，至今已執行超過2000個創意計畫，幫助上萬名弱勢者穩定就業。

婉真原本忙於照顧4個孩子，透過彰化就業中心的推介，參加了景福社區發展協會的文史導覽員培訓課程。經過培訓，她不僅掌握了在地文化導覽的技巧，還憑著熱情與創意，為遊客提供獨特的服務。

為了讓遊客拍下最佳視角的照片，婉真經常不惜躺在地上，因此獲得「躺地導覽員」的可愛稱號。她的專業與貼心服務，吸引了網紅注意並拍攝影片，讓她成為遊客來鹿港必指定的導覽員。

婉真感謝這次機會，不僅讓她豐富了職涯，也讓生活變得更有意義。景福社區發展協會透過多元就業方案，培訓了多位中高齡及二度就業婦女，並推出「走踏二鹿風情電動車觀光導覽」，結合專家設計電動車遊程，帶領遊客探索鹿港古蹟，且收益用於社區老人關懷、長照發展等公益項目，朝向永續經營目標邁進。

中彰投分署指出，今年已補助轄區內91家民間團體，提供406個就業機會，並持續培養弱勢族群的再就業能力。相關資訊可透過中彰投分署網站查詢（https://tcnr.wda.gov.tw/）。

景福社區發展協會透過多元就業方案，培訓多位中高齡及二度就業婦女，成為專業稱職的導覽員。（圖勞動部中彰投分署提供）

景福社區發展協會透過多元就業方案，培訓多位中高齡及二度就業婦女，成為專業稱職的導覽員。（圖勞動部中彰投分署提供）

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