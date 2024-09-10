失守123萬大關！ 彰化縣人口創37年低點

彰化縣人口正式跌破123萬，創下37年來新低，圖為八卦山大佛。（圖縣府提供）

2024/09/10 16:23

〔記者張聰秋／彰化報導〕根據內政部最新統計數據，彰化縣人口在今年8月底正式跌破123萬，僅剩122萬9835人，創下37年來新低，重返1980年代水準。人口持續走下坡的關鍵原因與「生不如死」、「遷出大於遷入」的雙重壓力有關。

不少30多歲的民眾直言，物價飆升、房價高不可攀，夫妻生活壓力沉重，讓他們不敢輕易生育，「不敢生、不想生」成為普遍心聲。甚至有人認為，隨著時代轉變，傳統的結婚生子觀念已不適用於七、八年級生。

對於人口數掉到123萬人以下，縣府民政處表示，人口下滑問題並非彰化獨有，幾乎全台縣市都在面對這個挑戰。彰化面臨少子化、人口老化雙重衝擊，加上台中市吸引力強，交通便利讓遷出人數不斷增加，導致人口逐年減少。民政處強調，縣府已著手推動招商引資及交通建設，創造適合年輕世代的生活與工作環境，盼能吸引青年返鄉，扭轉人口流失的趨勢。

根據內政部資料顯示，彰化縣人口在1971年突破100萬後穩定增長，於2004年達到歷史高峰的131萬5034人。反轉點從2005年開始，人口數逐年遞減，至2022年4月首度跌破125萬，與升格直轄市的目標漸行漸遠。目前彰化人口再次失守123萬，回到1987年的122萬9000多人。

最新人口統計還顯示，桃園市以0.89%的增長率居全國之首，而彰化縣以0.96%的減少率名列全國第2，僅次於嘉義縣1.04%。這數據反映了彰化縣遷出大於遷入與低生育率問題加劇，整體人口結構面臨巨大壓力，未來能否扭轉人口下滑，將成為各界關注的焦點。

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