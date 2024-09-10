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哭！彰化女中儀隊53歲解散 橫跨16屆學姐年底「最後一舞」

彰化女中儀隊成立53年，確定宣布解散，不再招生。（民眾提供）

彰化女中儀隊成立53年，確定宣布解散，不再招生。（民眾提供）

2024/09/10 00:33

〔記者劉曉欣／彰化報導〕有53年歷史的彰化女中儀隊，確定新學年度不再招生，社團宣告解散，今年12月7日將由橫跨16屆的儀隊學姐，返校參加105週年的校慶演出，為彰化女中儀隊畫下休止符。但校方強調，希望這是暫時結束，希望未來有再重啟的可能。

校長陳香妘指出，今年5月間儀隊就在臉書透露解散危機，引發眾多儀隊學姐的不捨，她當時也向校友允諾，將會全力協助，讓儀隊能夠留下來。

陳香妘指出，經過多方的嘗試與努力，也對外尋找帶隊教練，暑假期間也舉辦靜態的回顧展，但最重要的是徵詢在校生的意見，最後，決定尊重學生，從113學年度開始，儀隊將不再招生。

校方表示，現在學生社團非常多元，光是彰女就有50多個社團，希望儀隊只是暫時結束，未來還有機會可以復社。

儀隊校友朱玉珊表示，聽到儀隊要解散，她覺得非常遺憾，40多年前要入選儀隊，不只身高要夠，學業成績也要好，當然訓練也是很辛苦，必須在課餘時間一再練習甩槍，但他認為對於體力培養，以及對挫折忍受力的養成，都很有幫助，當時彰女儀隊都會在雙十國慶上街遊行表演，非常風光，也是一輩子珍貴的回憶。

彰化女中儀隊成立53年，確定宣布解散，不再招生。（民眾提供）

彰化女中儀隊成立53年，確定宣布解散，不再招生。（民眾提供）

彰化女中儀隊不只訓練嚴格，早期還要身高與學業成績兼具才能入選。（彰化女中提供）

彰化女中儀隊不只訓練嚴格，早期還要身高與學業成績兼具才能入選。（彰化女中提供）

彰化女中儀隊不只訓練嚴格，早期還要身高與學業成績兼具才能入選。（彰化女中提供）

彰化女中儀隊不只訓練嚴格，早期還要身高與學業成績兼具才能入選。（彰化女中提供）

彰化女中儀隊不只訓練嚴格，早期還要身高與學業成績兼具才能入選。（彰化女中提供）

彰化女中儀隊不只訓練嚴格，早期還要身高與學業成績兼具才能入選。（彰化女中提供）

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