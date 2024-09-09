彰縣上半年開出21萬張罰單「罰鍰破2億」 警方說話了！

彰化縣新設置25處的科技執法，在路口都有公告取締項目，在宣導期結束後將於10月1日啟用上路。（彰化縣警局提供）

2024/09/09 23:54

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣今年上半年共開出約21萬張的交通罰單，罰鍰破2億元，引發縣議員周君綾質疑，應該先改善道路，而不是一直開罰單。對此，縣警局強調，今年罰單數量比去年同期減少約9萬張，罰鍰金額也都比去年同期減少約7000萬元，罰單與罰鍰都雙雙下修，這代表民眾守法觀念已大幅提升。

周君綾指出，每張罰單就是一個民怨，彰化縣從2021年、2022年到2023年的罰單數與罰鍰總金額，都是年年往上遞增。罰單數從約41萬、約49萬，一路成長到約52萬；而罰鍰總金額也從約4.9億元、約5.8億元，成長到約6億元。但為了交通安全，應該是先針對易肇事路口進行檢討與改善工程，而不是先安裝測速器或是科技執法來抓違規。

縣警局強調，根據數據顯示，今年上半年所開出的罰單數量，罰鍰總金額就比去年同期減少，去年上半年大約開出30萬張，今年則是21萬張，也就是減少了約9萬張。罰鍰總金額也從去年上半年約3億元，今年則是約2.3億元，也就是減少了7000萬元。

縣警局指出，在易肇事與違規路段建置科技執法設備後，交通事故就明顯減少，以今年1月到7月來與去年同期相比，在全縣12處已上路啟用的科技執法路口的事故率就減少42件，降低了55.3％；在罰單數部分，也比去年同期減少19591件，減少幅度達51.5％，也就是事故率與罰單數都是雙雙減少，減少幅度都超過5成。

縣警局強調，取締開單不是目的，重要的是希望透過取締違規，讓用路人能夠遵守交通規則，安全行駛。因此，今年即將新增25處科技執法設備，從8月起展開為期2個月的宣導期，預計將在10月1日起正式啟用，並在科技執法路口，均主動設立看板告知民眾取締項目與時間，例如超速、闖紅燈、未禮讓行人等重點交通違規，以提醒用路人遵守規則，促進交通安全。

彰化縣警察局局長陳明君表示，也將持續配合路權單位辦理交通工程改善，致力於交通改善，以維用路人安全。

彰化縣目前已有12處科技執法的路口，透過取締重大違規，有效降低事故率的發生。（彰化縣警局提供）

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