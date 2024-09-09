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至少吃6000碗！彰化爌肉飯節300個紀念碗全換光 網開驚人「絕版價」

「彰化爌肉飯節」集章兌換的紀念碗，300個已兌換完畢。（記者劉曉欣攝）

「彰化爌肉飯節」集章兌換的紀念碗，300個已兌換完畢。（記者劉曉欣攝）

2024/09/09 19:54

〔記者劉曉欣／彰化報導〕竟然換光了！「彰化爌肉飯節」集章活動9月1日開跑，今天（9日）才進入第9天，必須吃飯20碗才能換的紀念碗，已經宣布300個紀念碗全數兌換完畢，也代表至少吃了6000碗；網路上已開出「絕版價」1500元，如果紀念碗再加上「爌肉小子」鑰匙圈，則已喊價到2000元。

今天有不少民眾專程來兌換紀念品，一個早上就發光光了，換到的民眾都欣喜如狂，覺得身為爌肉飯饕客，就必須要擁有「彰化古城」的紀念碗。有民眾就說，因為知道集章活動才1星期，就發出215個紀念碗，眼見今天只剩下85個碗，馬上早餐就吃爌肉飯，趕快集滿20個章，就是要把紀念碗帶回家。

住在和美鎮的丁姓民眾說，為了集滿兌換東西，她不只自己吃，還跑其它家繼續外帶給家人吃，這樣才能快速集點。雖然紀念碗已經發完了，她只拿到鑰匙圈，但鑰匙圈實在太可愛了，聽說共有4款不同的「爌世金句」，因為每人每個帳號只能兌換一次，她決定要教家人一起集章來兌換。

有不少人知道紀念碗已經發光光，都非常扼腕，認為彰化縣政府準備的兌換數量太少了，根本就是太小看彰化人的實力了。邱姓民眾就說，彰化根本就是「爌肉國」，許多人都是每2、3天都在吃爌肉飯，雖然要吃20碗才能換紀念碗，但300個紀念碗也不過就是6000碗爌肉飯，這不過就是彰化人吃爌肉飯的日常「食」力。

不過，因為物以稀為貴，紀念碗在還沒兌換完畢，在網路就已有賣家在開賣，從1000元到1500元都有，在宣布兌換完畢之後，紀念碗搭鑰匙圈已喊出「絕版價」2000元，賣家還強調「為了集章兌換，吃到都快要吐了」。

針對民眾要求贈品加碼部分，縣府先前的說法是，後續會視民眾的反應，再來進行整體的評估。但今天對紀念碗已兌換完畢一事，縣府城觀處指出，紀念碗是台灣生產的高品質瓷器，建議兌換的民眾如果用不到，可以轉贈親友，不要上網兜售，而限量兌換的鑰匙圈，900個已兌換618個。

「彰化爌肉飯節」集章兌換的紀念碗，300個已兌換完畢。（記者劉曉欣攝）

「彰化爌肉飯節」集章兌換的紀念碗，300個已兌換完畢。（記者劉曉欣攝）

「彰化爌肉飯節」集章兌換的紀念碗，300個已兌換完畢。（記者劉曉欣攝）

「彰化爌肉飯節」集章兌換的紀念碗，300個已兌換完畢。（記者劉曉欣攝）

「彰化爌肉飯節」集章兌換贈品有多熱門，網路已開價紀念碗加鑰匙圈2000元。（取自網路）

「彰化爌肉飯節」集章兌換贈品有多熱門，網路已開價紀念碗加鑰匙圈2000元。（取自網路）

彰化市阿泉爌肉飯是歷史老店，常常大排長龍。（取自阿泉爌肉飯）

彰化市阿泉爌肉飯是歷史老店，常常大排長龍。（取自阿泉爌肉飯）

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