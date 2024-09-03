為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　彰化縣

彰市中山、中央路口機車兩段左轉取消 機車族：還是習慣待轉

彰化市中山、中央路口機車兩段左轉最近已取消，標誌牌面也已拆除。（記者湯世名攝）

彰化市中山、中央路口機車兩段左轉最近已取消，標誌牌面也已拆除。（記者湯世名攝）

2024/09/03 22:02

〔記者湯世名／彰化報導〕機車兩段式左轉存廢引發熱議，彰化市省道台一線中山路沿線路口，近年來陸續取消機車兩段式左轉，其中包括最近才取消的中山路與中央路口，不過記者現場實勘，仍有不少機車族選擇停在機車待轉區，機車族對此表示，機車兩段式左轉會與汽車爭道，為確保行車安全，他們寧願多花一些時間待轉。

公路局彰化工務段資料顯示，彰化市中山路沿線目前仍實施機車兩段式左轉的路口，包括有中山路2段與陳稜路口（北上）、中山路2段與孔門路口（雙向）、中山路2段與公園路1段（南下）、中山路2段與南郭路1段（南下）、中山路1段與中山路1段515巷（雙向）。

彰化工務段長廖志彬指出，彰化縣目前已有12處路口取消機車兩段式左轉，其中車流量最大的彰化市中山路與中央路口，也在最近取消機車兩段式左轉，標誌牌面也已拆除，但機車待轉區的格子仍保留；至於彰化市中山路沿線5處仍實施機車兩段式左轉的路口，由於每處路口的特性不同，皆會納入評估存廢與否。

儘管中山路、中央路口已取消機車兩段式左轉，機車族可以在綠燈時直接左轉，但記者前往勘查發現，仍有多數機車族選擇停在機車待轉區內，等候左轉燈號亮起後再起步。有機車族對此表示尚不知道機車兩段式左轉已取消，但也有機車族認為會與汽車爭道，為確保行車安全，他們寧願多花一些時間待轉。

彰化市中山、中央路口機車兩段左轉雖已取消，仍有多數機車族習慣停到機車待轉區。（記者湯世名攝）

彰化市中山、中央路口機車兩段左轉雖已取消，仍有多數機車族習慣停到機車待轉區。（記者湯世名攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
好亂！彰市中山路機車兩段左轉「一路兩制」 機車族霧煞煞
2024/07/02 21:53

好亂！彰市中山路機車兩段左轉「一路兩制」 機車族霧煞煞
台南市區機車2段式左轉 今零時起全面取消
2024/08/24 06:34

台南市區機車2段式左轉 今零時起全面取消
impression

宏碁前進IFA！概念筆電雙拼新玩法 首款遊戲掌機AI添助力
新北100處路口橫桿 將再增設兩段式左轉號誌
2024/08/07 12:43

新北100處路口橫桿 將再增設兩段式左轉號誌
彰市機車兩段左轉 中山路「一路雙制」
2024/07/03 05:30

彰市機車兩段左轉 中山路「一路雙制」
impression

星展everyday威士御璽卡 筆筆消費享回饋
彰化縣今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播