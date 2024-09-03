彰市中山、中央路口機車兩段左轉取消 機車族：還是習慣待轉

彰化市中山、中央路口機車兩段左轉最近已取消，標誌牌面也已拆除。（記者湯世名攝）

2024/09/03 22:02

〔記者湯世名／彰化報導〕機車兩段式左轉存廢引發熱議，彰化市省道台一線中山路沿線路口，近年來陸續取消機車兩段式左轉，其中包括最近才取消的中山路與中央路口，不過記者現場實勘，仍有不少機車族選擇停在機車待轉區，機車族對此表示，機車兩段式左轉會與汽車爭道，為確保行車安全，他們寧願多花一些時間待轉。

公路局彰化工務段資料顯示，彰化市中山路沿線目前仍實施機車兩段式左轉的路口，包括有中山路2段與陳稜路口（北上）、中山路2段與孔門路口（雙向）、中山路2段與公園路1段（南下）、中山路2段與南郭路1段（南下）、中山路1段與中山路1段515巷（雙向）。

彰化工務段長廖志彬指出，彰化縣目前已有12處路口取消機車兩段式左轉，其中車流量最大的彰化市中山路與中央路口，也在最近取消機車兩段式左轉，標誌牌面也已拆除，但機車待轉區的格子仍保留；至於彰化市中山路沿線5處仍實施機車兩段式左轉的路口，由於每處路口的特性不同，皆會納入評估存廢與否。

儘管中山路、中央路口已取消機車兩段式左轉，機車族可以在綠燈時直接左轉，但記者前往勘查發現，仍有多數機車族選擇停在機車待轉區內，等候左轉燈號亮起後再起步。有機車族對此表示尚不知道機車兩段式左轉已取消，但也有機車族認為會與汽車爭道，為確保行車安全，他們寧願多花一些時間待轉。

彰化市中山、中央路口機車兩段左轉雖已取消，仍有多數機車族習慣停到機車待轉區。（記者湯世名攝）

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