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首頁　>　彰化縣

回不去了！ 彰市50年「阿嬤的孫女古早味冰」確定熄燈

「阿嬤的孫女古早味冰」的阿嬤已高齡88歲，記憶與行動力都大不如前。（蓉蓉提供）

「阿嬤的孫女古早味冰」的阿嬤已高齡88歲，記憶與行動力都大不如前。（蓉蓉提供）

2024/09/03 21:23

〔記者湯世名／彰化報導〕回不去了！彰化市民生路開了50年之久的「阿嬤的孫女古早味冰」，鳳梨、梅仔、綠豆等脆冰滋味，滿載著在地人的回憶，不過88歲的阿嬤身子不再硬朗，記憶力也大不如前，暑假回來幫忙的孫女「蓉蓉」乾脆宣布9月1日「熄燈」，連日來不少民眾敲碗希望復業或「蓉蓉」接班，但「蓉蓉」表示，她自己有工作，阿嬤是真的退休了。

「阿嬤的孫女古早味冰」裏頭有杏仁露冰、純糖鳳梨、鳳梨杏仁、梅子杏仁、綠豆牛乳等冰品，全部只賣30元。店面是透天厝有如一般住家，店內則僅有2張桌子，只要滿座，其他顧客都只能站著吃或等空位。

阿嬤的孫女「蓉蓉」說，早年店面外只有一塊小招牌，6年前才改名為「阿嬤的孫女古早味冰」；早年阿嬤開店做剉冰，都是一個人忙進忙出，一做就是50年；由於阿嬤今年88歲，她正好大學畢業，適逢暑假期間，決定回來幫忙阿嬤做生意，但看到阿嬤行動與記憶力都大不如前，她才決定冰店開到9月1日最後一天便「熄燈」，讓阿嬤好好休息。

儘管連日來有不少彰化市民敲碗希望「阿嬤的孫女古早味冰」能持續開店或復業，甚至提建議讓「蓉蓉」來承接冰店的生意，但「蓉蓉」表示，儘管有再多的不捨，也有曲終人散的時候；由於她自己有工作，因此沒辦法兼顧冰店生意，阿嬤也應該要好好休息了，就讓阿嬤留下美好的回憶，也謝謝彰化人這麼長時間來的相挺。

「阿嬤的孫女古早味冰」9月1日營業最後一天，不少民眾都因吃不到美味冰品而惋惜。（蓉蓉提供）

「阿嬤的孫女古早味冰」9月1日營業最後一天，不少民眾都因吃不到美味冰品而惋惜。（蓉蓉提供）

「阿嬤的孫女古早味冰」9月1日營業最後一天，吸引大批民眾上門吃冰。（蓉蓉提供）

「阿嬤的孫女古早味冰」9月1日營業最後一天，吸引大批民眾上門吃冰。（蓉蓉提供）

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