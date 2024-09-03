九三軍人節！殉難士官長張晁毓 入祀彰化忠烈祠

今天是九三軍人節，彰化縣於彰化市忠烈祠、國軍彰化忠靈塔、彰化軍人忠靈祠舉辦秋祭國殤大典，緬懷為國捐軀、因公殉難的官兵及烈士。（圖由縣府提供）

2024/09/03 12:56

〔記者張聰秋／彰化報導〕今天是九三軍人節，彰化縣於彰化市忠烈祠、國軍彰化忠靈塔、彰化軍人忠靈祠舉辦秋祭國殤大典，緬懷為國捐軀、因公殉難的官兵及烈士。去年12月21日，海虎潛艦演訓時，張晁毓士官長在海上救援同袍，不幸殉難，今日入祀故鄉彰化市忠烈祠，追晉三等士官長，以表彰其英勇無畏的精神。

這起落海意外發生於去年12月21日下午，海虎潛艦256戰隊在小琉球海域進行水上演訓，因裝備脫落導致6名官兵遭大浪捲入海中，最終3人獲救，3人不幸殉難。張晁毓士官長為其中之一，他的英勇事蹟令人動容，今日正式入祀彰化忠烈祠，成為軍人學習的典範。

彰化縣長王惠美與陸軍第10軍團指揮官李榮華中將，擔任秋祭國殤大典的主祭，各界代表陪祭，現場莊嚴肅穆。王惠美表示，九三軍人節不僅是感謝國軍弟兄保家衛國的重要日子，也是張晁毓烈士入祀的特別時刻。他在去年執勤時，面對同袍落海，無懼危難，英勇救援，最終犧牲奉獻，是所有軍人的榜樣。

民政處表示，透過這次祭典，緬懷先賢先烈對國家與社會的貢獻，喚起社會對忠勇節義精神的重視，並期盼青年一代繼續為這片土地努力。

九三軍人節，彰化縣長王惠美與陸軍第10軍團指揮官李榮華中將，擔任秋祭國殤大典的主祭，各界代表陪祭，緬懷為國捐軀、因公殉難的官兵及烈士，現場莊嚴肅穆。（圖由縣府提供）

去年12月21日，海虎潛艦演訓時，張晁毓士官長在海上救援同袍，不幸殉難，今日入祀故鄉彰化市忠烈祠，追晉三等士官長，以表彰其英勇無畏的精神。（圖由縣府提供）

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