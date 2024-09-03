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開搶！走完八卦山天空步道 1000份爌肉飯等著你！

八卦山天空步道因為都是平緩步道，適合男女老幼踏青走走。（資料照）

八卦山天空步道因為都是平緩步道，適合男女老幼踏青走走。（資料照）

2024/09/03 06:16

〔記者劉曉欣／彰化報導〕當「彰化縣爌肉飯節」碰上了「卦山大縱走」的步道健行活動，將會擦出什麼火花？縣府將在10月12日在八卦山天空步道舉辦健行活動，同步與「彰化爌肉飯節」大胃王比賽結合，只要線上報名並完成健行活動，將可免費兌換1000份爌肉飯，而這1000碗也非等閒之輩，全數都是由秘密客遴選出的50家爌肉飯。

縣府表示，今年是第3次舉辦「卦山大縱走」活動，共規劃彰化八卦山天空步道、桃源里森林步道、員林藤山步道、花壇大嶺巷步道、芬園挑水古道、社頭中央嶺與十八彎古道、田中森林公園步道，以及二水坑內坑森林步道等8條登山步道，希望民眾趁著秋高氣爽一起來步道走走。

縣府指出，由於今年「彰化縣爌肉飯節」與「卦山大縱走」的活動時間相差不遠，特別讓兩個活動結合在一起，讓走完八卦山天空步道的民眾，可以免費兌換1000份爌肉飯，由於數量有限，民眾必須先完成線上報名，當天完成健行活動，才能兌換爌肉飯。而當天準備的爌肉飯，則是秘密客從全家153家當中遴選出50家所供應，讓民眾在健行之過後就可以享用美食。

不過，有民眾發現，八卦山天空步道全長才約1公里，全程都是平緩步道道，往返只需大約1小時，可說是男女老幼都可以輕鬆走完。如果才剛走完八卦山天空步道，馬上就來碗爌肉飯，運動量消耗的熱量，根本來不及吃下的爌肉飯。雖然如此，但因為可以免費兌換爌肉飯，勢必讓八卦山天空步道的登山活動大熱門，為了來碗爌肉飯，只能在線上報名時全力拚了！

彰化縣長王惠美邀請民眾在秋高氣爽時節，一起到山林步道健行。（記者劉曉欣攝）

彰化縣長王惠美邀請民眾在秋高氣爽時節，一起到山林步道健行。（記者劉曉欣攝）

彰化人就是愛吃爌肉飯，每個人都有自己的口袋名單。（彰化縣政府提供）

彰化人就是愛吃爌肉飯，每個人都有自己的口袋名單。（彰化縣政府提供）

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