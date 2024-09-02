鬼門關！北斗菜市場「普肉山」 豬戴面具、三牲插假人頭

彰化北斗大菜市場在每年鬼門關前夕，舉行「普肉山」普度祭典。（顏震宇提供）

2024/09/02 23:25

〔記者陳冠備／彰化報導〕農曆7月鬼門關，彰化縣北斗大菜市場昨（1日）舉行「普肉山」普度祭典，祭壇上擺放25隻半豬身跟大量的雞鴨魚等三牲，特別的是，這些豬身都戴上老虎、大象或獅子等動物的面具，其他三牲等供品則插上假人頭，詭異奇景吸引不少人目光。地方文史工作者顏震宇表示，這是招待好兄弟在鬼門關前吃飽喝足，也請好兄弟看桌。

彰化北斗大菜市場在每年鬼門關前夕便進行封路，舉行「普肉山」普度祭典，近2年因為疫情停辦，今年在地方人士跟菜市場業者主動下，籌備35萬元重新恢復舉辦祭祀活動，1日下午3點至晚間9點進行祭祀活動，現場祭壇上有戴著獅象虎豹面具的豬，還有用麵粉、酸菜做成的西遊記人物或是姜太公在釣魚，神韻栩栩如生，猶如大型建醮熱鬧。

顏震宇指出，「普肉山」是濁水溪流域的鄉鎮特有的習俗，其中在彰化北斗保存得最為完整，已經超過45年舉行祭祀活動，由於北斗大菜市是屬於傳統市場，人來人往，提供各式豬雞魚肉及五榖的地方，所以每年「市場普」絕對不能馬虎，因此每年在菜市旁封路擺出肉山祭壇，除了招待好兄弟、讓祂們在鬼門關前吃飽喝足，也請祂們看桌。

顏震宇說，祭壇上的豬隻戴著獅象虎豹面具，象徵四獸，另外有雞鴨插上人頭，或是用麵線、酸菜做成的神像、仙女，都是仿照建醮台上的神話故事，充滿吉祥寓意，也有超度牲魂、畜魂的意味存在。

彰化縣北斗大菜市場1日舉行「普肉山」普度祭典，祭壇上豬身都戴上老虎、大象或獅子等動物的面具，其他三牲等供品則插上假人頭詭異奇景吸引不少人目光。（記者陳冠備攝）

北斗「普肉山」，祭壇上豬身都戴上老虎、大象或獅子等動物的面具，下方雞鴨三牲等供品則插上假人頭。（記者陳冠備攝）

藝品師傅利用魷魚乾跟麵線製成仙女等神偶。（顏震宇提供）

祭壇上利用酸菜做成姜太公釣魚，神韻栩栩如生。（顏震宇提供）

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