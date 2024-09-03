女子墮胎常感嬰靈纏身 20年後怒告前男友不戴套強制性侵

彰化女子偷嚐禁果後墮胎，因此常感到嬰靈纏身，看電視有罪惡感，20年後怒告前男友不戴保險套硬上強制性侵，彰化地院審理，卻判前男友無罪。（示意圖）

2024/09/03 06:25

首次上稿 00:09

更新時間 06:25

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣女子「小惠」（化名）當年讀大學期間與男友偷嚐禁果懷孕，後來墮胎也休學，自稱因此常被母親責罵，讓她常感壓力，懷疑有嬰靈纏身，還去收驚解厄，至今困擾近20年，她認為當初是前男友「不戴套」還「硬上」所致，因此控告前男友性侵並求償。彰化地院審理，認為兩人發生性行為後仍持續交往多年，男方也關切懷孕一事，難認有妨害性自主行為，判處無罪，並駁回民事求償。

判決書指出，小惠與阿成（化名）於2002年至2008年間為男女朋友，兩人在2004年9月某日在女方住處發生性行為，同年10月下旬，小惠發現月經沒來，經婦產科檢查發現已懷孕6週，小惠認為還在就學決定墮胎，但事隔近廿年，小惠對當晚發生的事仍耿耿於懷，認為阿成當時不經她同意就硬上還不戴套，已違反其性自主意願，決定提告。

小惠向檢方提出兩人互相傳訊的證據，「性侵就性侵不用講的好像是你無心之過一樣」、「還記得你第1次違反我意願在我的宿舍，不顧我正在發燒，身體不舒服，硬上得逞，你不顧我抗拒壓著我變態的把精液射在我臉上，很噁心的滿足自己變態心理只為了洩慾，還有不願意戴保險套讓我懷孕，要求你戴還生氣說這樣會影響你快感」、「你還記得收驚那次嗎」、「這種事只會影響女生」等話指控男方害她懷孕而去墮胎，後來懷疑嬰靈跟隨而去收驚，每次看到有關墮胎的電視或新聞，就有罪惡感，成為她多年揮之不去的陰影。

對此阿成否認他有涉及性侵等犯行，並辯稱，他與小惠交往期間發生的性行為都是你情我願，並沒有抵抗，他向她道歉是因為他讓她懷孕墮胎，越解釋越生氣，所以不想反駁，無奈陳述指稱「我從沒想過分手後在你心中我是這樣的人」。

法官審理，兩人案發後仍繼續交往3、4年，共同出遊、共同參與攝影活動及家人婚事等，分手主因，也並非因被告違反意願強制性交，法官認為，男女相處，會因彼此個性、意見、價值觀等關係分手，該案發生距今逾19年之久，女方指控男方強制性侵，缺乏適切的證據，其對話記錄、婦產科診斷書難以證明男方有涉及強制性交罪的犯行，判處無罪。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法