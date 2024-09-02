彰化伸港濱一路防撞桿被撞「全趴下」主管機關待釐清

彰化伸港濱一路防撞桿被撞「全趴下」，連議員2歲孫都說「這是不對的」。（賴清美提供）

2024/09/02 06:39

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣伸港鄉濱一路一整排的防撞桿，全部折腰趴倒在地，縣議員賴清美認為這根本就是故意的，非常不可取，連她2歲的孫子都知道這是不對的行為。彰濱產業園區服務中心表示，濱一路確實是經濟部產業園區管理局（下稱園管局）所管轄，將會釐清隸屬彰濱或是全興服務中心所有，再來處理後續相關問題。

賴清美表示，伸港鄉濱一路的防撞桿，就設置安裝在道路的雙黃線上，應該是用來避免車輛衝入對向道路。但如今卻是整排全部「趴好趴滿」，直接90度折腰趴在地上，她認為因為意外而撞成這樣的可能性不大，最大的可能就是故意的，才會讓一整排的防撞桿像是「全壘打」的趴在地上。

賴清美說，防撞桿大多是由道路主管機關所裝設，但被撞倒之後，有的單位也決定不再裝。像是彰化家扶中心前面的彰美路，因為防撞桿一再被撞倒，最後就不再安裝了。

縣府工務處指出，防撞桿單價約為800元，必須要有具體事證，才能向行為人進行民事求償，如果是故意的，就會構成毀損公物罪，但濱一路的道路管理單位為園管局，並非縣府所管轄。

彰濱產業園區服務中心表示，濱五路為該中心所管轄，但將會釐清濱一路的管轄單位是彰濱，還是全興服務中心，再由管理單位來進行後續的處理。

彰化伸港濱一路防撞桿被撞「全趴下」，連議員2歲孫都說「這是不對的」。（賴清美提供）

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