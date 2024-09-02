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就是今天！捐血就送鹿港名店蛋黃酥 老闆曝原因有洋蔥

彰化縣鹿港鎮蛋黃酥名店「新口味」，捐出220盒、6顆入的蛋黃酥，送給今天到彰基總院門口捐血的民眾。 （資料照，記者劉曉欣攝）

彰化縣鹿港鎮蛋黃酥名店「新口味」，捐出220盒、6顆入的蛋黃酥，送給今天到彰基總院門口捐血的民眾。 （資料照，記者劉曉欣攝）

2024/09/02 06:11

〔記者劉曉欣／彰化報導〕中秋節腳步越來越近，名店的蛋黃酥都越來越難買到！但彰化縣鹿港鎮蛋黃酥名店「新口味」，將捐出220盒、6顆入的蛋黃酥，送給今天到彰化基督教醫院總院門口捐血的民眾。「新口味」蛋黃酥二代王裕誠表示，父親去年因為12指腸大出血，在彰基輸了1萬多 CC血液才救回一命，因此，特別選在中秋檔期來舉辦「捐血送蛋黃酥」，以表達最深的感恩！

王裕誠表示，這是第2年在彰基舉辦「捐血送蛋黃酥」活動，只要完成捐血就送自家的「新口味」蛋黃酥，捐250CC就送6顆入蛋黃酥1盒，捐500CC就送6顆入蛋黃酥2盒，因為去年捐血非常踴躍，準備150盒不夠，還追加到210盒。今年馬上就準備了220盒，數量有限，送完為止，也吸引許多醫護人員到場力挺捐血活動。

王裕誠指出，特別選在中秋檔期舉辦「捐血送蛋黃酥」活動，這是全家人為了表達對無私捐血者的感恩。因為，父親去年4月發現有血便，到彰基準備接受進一步檢查時，突然12指腸大出血，在彰基輸了1萬多 CC血液，才保住一命，除了感謝彰基醫療團隊的付出，更感謝所有挽袖捐血的熱血民眾。

王裕誠指出，去年首次辦理「捐血送蛋黃酥」活動，成效良好，今年決定繼續選在中秋檔期來辦理。雖然越靠近中秋節，店裡就越忙，但全家人與所有的師傅都全力相挺，送上自家的蛋黃酥給捐血的民眾，表達全家在中秋時節最誠摯的感謝。

「新口味」蛋黃酥全年採取網路預約制，每星期五在官網預訂下一個星期的訂單，就算是中秋節或是春節都不例外，因為店家不願意見到大排長龍，造成交通壅塞與居民不便，也希望藉此減少代購業者的搶購比例，讓更多想吃的民眾都能上網買到。

鹿港蛋黃酥名店「新口味」全年採取網路預約制，就是要改善每到中秋就大排長龍的交通亂象。（鹿港新口味提供）

鹿港蛋黃酥名店「新口味」全年採取網路預約制，就是要改善每到中秋就大排長龍的交通亂象。（鹿港新口味提供）

鹿港新口味蛋黃酥二代業者王裕誠，今年最新推出的蛋黃酥抱枕。（資料照，記者劉曉欣攝）

鹿港新口味蛋黃酥二代業者王裕誠，今年最新推出的蛋黃酥抱枕。（資料照，記者劉曉欣攝）

捐血送鹿港名店「新口味」蛋黃酥活動大受歡迎，醫護人員也用行動力挺。（記者劉曉欣攝）

捐血送鹿港名店「新口味」蛋黃酥活動大受歡迎，醫護人員也用行動力挺。（記者劉曉欣攝）

捐血送鹿港蛋黃酥名店的活動大受歡迎，讓捐血活動大爆滿。（記者劉曉欣攝）

捐血送鹿港蛋黃酥名店的活動大受歡迎，讓捐血活動大爆滿。（記者劉曉欣攝）

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