集20章換「彰化古城」爌肉紀念碗！限量300碗民眾哭：逼人天天吃？

彰化爌肉節集章活動起跑，只要集20個章，就可兌換「彰化古城」爌肉飯紀念碗，數量只有300碗。（彰化縣政府提供）

2024/09/01 23:59

〔記者劉曉欣／彰化報導〕你吃了沒？「彰化爌肉飯節」集章活動起跑，不只是要尋找在活動期間吃最多碗的「爌世英雄」，只要集20個章就可以換「彰化古城」爌肉紀念碗，因為限量只有300個，許多人都在敲碗增加兌換數量，或許願開放販售。但縣府強調，目前沒有單賣紀念碗的計畫，兌換數量也暫不考慮增加。

「彰化爌肉飯節」集章活動為期2個月，從9月1日到10月31日下午5點為止，今年共有153個店家參加海選，最後由秘密客遴選出50家。民眾只要在活動期間到這50家吃爌肉飯，並透過「愛玩彰化 LINE」參加數位集章，就會有一系列好康。

不少民眾表示，這次「彰化爌肉飯節」的集章活動，雖然主打在活動期累積最多章數的「爌世英雄」，第1名可獲得1年份、365碗免費爌肉飯餐券，第2名為100碗，第3名為50碗。但大多數人可能是對兌換贈品更感興趣，因為兌換的門檻較低，限量贈品超級可愛又充滿紀念性，尤其是紀念碗打破長期以來的「彰化美學」刻板印象，太有收藏價值。

有民眾指出，因為只要集滿5個章，就可以兌換爌肉造型的「爌肉小子」鑰匙圈1個，然後，再集15個章，也就是累計集滿20章，就可兌換紀念碗1個，雖然每個帳號只限兌換1次，但鑰匙圈只限量900個，紀念碗的數量更少，只有300個。如果是小鳥胃的人，在為期61天的活動期間，平均每3天就要來1碗爌肉飯，才能集滿20個章，但紀念碗很快就會被兌換完畢，根本想換也換不到，這不是逼人天天來一碗爌肉飯嗎？希望縣府能夠增加兌換數量，不要讓民眾集章卻換不到。

縣府城觀處強調，活動兌換品都是數量有限，換完為止，但民眾只要集滿3個章就可參加抽獎。目前沒有增加兌換品的計畫，也沒有考慮販售「爌肉小子」鑰匙圈，或是「彰化古城」爌肉紀念碗，有意兌換民眾，希望能多多品嘗活動店家的爌肉飯，可以加快集章速度，又能吃到彰化爌肉飯的好滋味。

彰化爌肉節集章活動起跑，只要集20個章，就可兌換「彰化古城」爌肉飯紀念碗，碗內圖案以古城搭配指標性建築。（彰化縣政府提供）

彰化爌肉飯節的集章活動起跑，饕客全鎖定彰化古城的爌肉飯紀念碗，搶著先集完20個章再說。（彰化縣政府提供）

要碓換爌肉小子的鑰匙圈，就要參加彰化爌肉飯節的集章活動。（彰化縣政府提供）

每個彰化人的心中，都有最愛的爌肉飯愛店。（資料照）

每個彰化人的心中，都有最愛的爌肉飯愛店。（資料照）

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