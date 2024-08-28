男子被詐急匯千萬到派出所求證……假警竟打來當場拆騙局

彰化簡姓農民被假警察誤導深陷詐騙，其妻趕緊把他帶到派出所找真警察求證。（圖由民眾提供）

2024/08/28 17:10

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣二林鎮簡姓農民27日一早行色匆匆，準備帶著存簿到銀行轉匯1000萬元，被妻子發現疑似詐騙阻止，雙方爭吵，決定到派出所找警察理論，未料詐團打來電話，還冒稱新北市警察，但真正的警方問「你哪一期」，對方得知被拆穿，立刻氣急敗壞掛掉電話，簡男才驚醒，真的是詐騙，趕緊向老婆賠道歉。警方表示，幸好有「聽某嘴」，先到派出所求證，得以保住千萬積蓄。

彰化縣芳苑警分局表示，簡男與其妻在27日中午在原斗派出所內發生爭論，雙方因簡男誤信詐騙，涉及洗錢案，需要匯出存款1000萬元、帳戶需被保管等情事在爭辯，現場員警聽完後分析，告知簡男此為詐騙集團話術，簡男才恢復冷靜，協調一半時，詐團又打來電話催促轉帳，警方接聽並當場拆穿，簡男才相信真的被騙。

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原斗派出所所長李尚穎表示，初步了解，簡男在27日早上10點接獲不明電話，自稱新北市警察通知涉及洗錢案件，帳戶需被保管等話，簡男不疑由他，拿著存簿就要去轉兌，其妻趕緊將他帶到派出所求證，未料該詐欺集團又打來電話，要求簡男趕緊轉帳，警方立刻表明身分，並詢問對方「哪一期」，詐團成員頓時啞口無言，警方也對詐團曉以大義「不要再詐騙」，但對方已氣得掛斷電話，簡男也才驚醒，真的是詐騙。

李尚穎說，事發時，簡男妻子第一時間就覺得有異，問及為何一早要到銀行匯錢，聽到「涉及洗錢案」、「保管帳戶」、「帳戶被鎖」等關鍵字，跟平時警察到社區宣導的情事一模一樣，立刻就知道是詐騙，因此把簡男拉到警察局，並聯繫兒子、媳婦來阻止，簡男幸好有「聽某嘴」，先到派出所求證，幸運保住千萬積蓄。

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原斗派出所所長李尚穎表示，簡翁誤信假警察陷入詐局，幸好有先到派出所找真警察求證，得以保住千萬積蓄。（記者陳冠備攝）

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