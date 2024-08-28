刺青女師傅被客人失手弄死 家人獲賠431萬餘元

林女被發現陳在車內。（圖由民眾提供）

2024/08/28 14:13

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣一名林姓女刺青師去年3月被人發現陳屍車內，該案經過警方調查，真相大白，原來是一名剛出獄的李男約林女到汽車旅館刺青，林女為了助興，要求被刺青的李男幫她注射海洛因，導致昏迷，李男因尚在假釋中，找來朋友幫忙送醫，開車到醫院門口又害怕自己會因此遭到通緝，遂將林女丟包在路旁，2天後才被發現，法官依幫助施用毒品、過失致死罪判應執行有期徒刑2年4月，應賠林母431萬餘元。

判決書指出，去年3月間，李男與林女到北斗地區一間汽車旅館進行刺青，林女替李男刺青到一半時，突然要求將稀釋過的海洛因注射到她體內，不料林女施打毒品後身體無法承受，當場陷入昏迷，李男因未遵守報到執行假釋殘刑日期，擔心遭到通緝，不敢報警送醫。

晚上快7點，李男才打電話給林姓友人求助，兩人共同把林女搬上車子後座，再開車離開，期間李男一度經過鹿基醫院，擔心身分曝光又得進監牢，不敢送林女到醫院，最後竟棄車離開，林女因延誤就醫枉死，2天後被路過民眾發現陳屍車內，經解剖認定為施打海洛因過量死亡。

法官審理期間，李男尚未與林女家屬達成和解或賠償損失，依涉犯毒品、幫助施用毒品、過失致人於死罪等案，判處應執行有期徒刑2年4月徒刑。

林母主張，她只有這個女兒，母女2人相依為命、感情甚篤，女兒身亡後，她食不知味、睡不安寧，精神上痛苦無比，要求精神損害200萬元、扶養費用453萬5944元及殯葬費20萬元，合計共673萬5944元，法院審酌各項因素，再依李男其經濟條件，認應賠431萬2249元較適宜。

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