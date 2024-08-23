秘密客悄悄開吃！「彰化爌肉飯節」店家募集 逾150店家投入海選

彰化市阿泉爌肉飯已營業超過80年，許多顧客都是從小吃到大。（取自阿泉爌肉飯臉書）

2024/08/23 00:06

〔記者劉曉欣／彰化報導〕參選爆炸！「彰化爌肉飯節」店家募集活動已截止，已有超過150家參加海選。彰化縣府表示，因為海選家數多，秘密客已經悄悄開吃了，預計8月底公布遴選出的50家名單，製成最新版的彰化縣爌肉飯美食地圖。

縣府城觀處指出，每個彰化人的口袋都有最愛的爌肉飯店，這次募集活動，除了店家自行報名以外，民眾推薦隱藏版的店家也非常多。原有舊版的彰化縣爌肉飯美食地圖就有65家，但有5、6間老店因為業者退休歇業外，其餘都有報名。在民眾推薦部分也超過90家，合計就超過150家。

縣府城觀處表示，參與爌肉飯海選150多家商家遍及全縣26鄉鎮市，有老店，也有新開張的店面，由於彰化縣是「爌肉飯日不落國」，也就是24小時都有人在賣爌肉飯，許多店家休息時間也不固定，因此，秘密客已經悄悄全縣開吃了，依照衛生、美味烹調等項目進行評分，預計8月底就會公布遴選結果，直接宣布獲選的50家名單。

縣府城觀處強調，獲選的50家爌肉飯店家，只會直接宣布名單，不會公布分數與排名。縣府將依據秘密客遴選結果，做成2024年最新版的彰化縣爌肉飯美食地圖，也會透過數位集章活動，讓更多人透過數位爌肉飯美食地圖，按圖索驥前往品嘗，讓更多人跟著彰化人一起愛上爌肉飯。

彰化市謝家爌肉飯進駐永樂商圈，許多老顧客也跟著到新店面用餐。（資料照，記者劉曉欣攝）

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