彰雲爆光電弊案！二崙鄉長鍾東榮、鄉代會主席楊世彬等5人收押

二崙鄉長鍾東榮（左）、代表會主席楊世彬（右）雙雙捲入光電弊案，彰化地院裁定羈押。（翻攝自內政部網站）

2024/08/22 13:27

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣竹塘鄉、雲林縣二崙鄉爆光電弊案，彰化地檢署傳喚2鄉鄉長、鄉代會主席等41人到案說明，其中竹塘鄉長蔡碩任，昨日以120萬元交保，今日彰化地院召開羈押庭，二崙鄉長鍾東榮、鄉代會主席楊世彬、竹塘鄉代會主席林淑女及全案關係人劉男、江男等5人，因涉嫌重大又有串供和滅證之虞，裁准羈押，另李女與劉男分別以200萬及30萬元交保。

為掃蕩綠能貪瀆不法犯罪，最高檢察署啟動「靖平專案」，彰化地檢署20日指揮法務部調查局中部地區機動工作站、航業調查處及法務部廉政署中部地區調查組共動員214人，同步至竹塘鄉、二崙鄉公所、代表會及廠商等48處地點搜索。

竹塘鄉長蔡碩任120萬交保、鄉代會主席林淑女收押

檢調搜索，查扣現金727萬餘元及1座保險箱，檢方傳喚41名相關及涉案人訊問，認被告二崙鄉長鍾東榮等7人犯罪嫌疑重大，向彰化地院聲請羈押，竹塘鄉長蔡碩任則以120萬交保，其餘人以10萬元至120萬元不等金額交保。

彰化地院從21日晚間至今（22日）一早，相繼召開羈押庭，分別訊問後，認鍾東榮、楊世彬、江男及林淑女、蔡男等5人犯嫌重大，且均有勾串共犯或證人之虞，裁定羈押禁見，另李女與劉男分別以200萬及30萬元交保。

據了解此案與竹塘鄉、二崙鄉光電發電暨公墓遷葬整地計畫投標案有關，竹塘鄉公所從2022年起辦理第二、第六公墓、幼兒園屋頂設置太陽光電發電系統暨遷葬整地計畫，近期已陸續完工，近日疑被檢舉工程涉嫌投標弊案。

對此竹塘鄉長蔡碩任表示，這已經是多年前案子也已完工，昨日被檢調人員帶回偵訊感到錯愕，他指出，公墓整地光電發電計畫一切照合法程序來辦理，因公所辦理招標案，所以廠商被調查，公所也配合到案說明，相信檢調調查，還予清白。

竹塘代表會主席林淑女涉竹塘鄉光電弊案，彰化地院裁定羈押。（擷取自內政部網站）

竹塘鄉長蔡碩任涉光電弊案，經檢方訊問後以120萬元交保。（擷取自竹塘鄉公所臉書頁）

彰化地檢署執行「綠能掃黑肅貪」行動，兵分多路前往彰化縣竹塘鄉與雲林縣二崙公所等地搜索，查扣現金727萬餘元及1座保險箱。（彰化地檢署提供）

竹塘鄉公所辦理第二、第六公墓、幼兒園屋頂設置太陽光電發電系統暨遷葬整地計畫，近日疑被檢舉工程涉嫌投標弊案。（記者陳冠備攝）

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