綠能發展連爆黑金弊案 地方鄉長、民代帶頭當綠能蟑螂

彰化沿海地區土地，因土壤貧瘠，政府有意改為種電發展綠能產業，卻也爆發許多利益分贓等不法事件。（彰化縣環境保護聯盟提供）

2024/08/21 23:58

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣竹塘鄉公所辦理公墓整地太陽光電發電計畫，卻爆發鄉公所、鄉代會涉嫌圖利廠商投標弊案，彰化地檢署調查發現，連隔壁雲林縣二崙鄉公所、鄉代會也涉案，今（21日）檢方複訊後對2鄉鄉長、鄉代會主席1交保3聲押，然而近年已爆發多起地方政府因綠能利益分贓事件被起訴判刑，甚至淪為黑金、黑道介入與政商掛鉤，民眾只能敢怒不敢言，讓地方綠能發展蒙上陰影。

2018年至2019年間，彰化縣大城鄉前鄉長蔡鴻喜、鄉代表會主席王宏銘，在大城鄉綠電工程中扮演「攔路虎」，策動地方人士到工地抗爭，迫使廠商掏出1500萬賄款，最後蔡、王2人分別被判處4年5月、12年有期徒刑；2023年苗栗縣前通霄鎮長陳漢志，利用公所經辦太陽能光電業者申請專區等案，索討107萬元回扣，一審判處有期徒刑10年，身為地方父母官卻帶頭當綠能蟑螂。

另外，文化部文資局前專門委員蕭銘彬，任職水下科長期間，承辦離岸風電環評案時，涉嫌向風電商索取回扣857萬元，一審依貪污罪判刑3年8月，加上近日彰化縣芳苑鄉爆發600公頃國有地，開發太陽能種電計畫，有不少承租人曾面臨地方人士關說等狀況，讓不少民眾開始質疑，政府推動綠能產業，怎變成地方人士圖利的工作。

有不具名鄉長指出，彰化不少偏鄉公墓已進行遷葬整地，惟礙於現今法令，公墓新建項目有限，甚至連蓋公園都不行，可是種電可以，就有光電商透過民代或地方人士來協商，但考量種電簽約20年起跳，簽下去「註定無法翻身」，因此拒絕，沒想到竟被嗆「鄉長了不起」，日後連公所建設提案都被代表會杯葛，僅因檔人財路。

該鄉長也說，他不反對種電，但目前國內光電廠商根本參差不齊，可能蓋到一半就跑了，保固期間未到公司就倒了，到時維修要找誰？他認為，中央推動綠能政策，就應該嚴格把關業者素質，不能睜一隻眼閉一隻眼，綠能發展早有許多「有心人」介入，就看地方政府如何計畫跟把關。

「彰化是全國最不缺綠能的縣市」，彰化縣環境保護聯盟總幹事施月英說，彰化是農業大縣，擁有廣大的平原耕地，因此成為光電廠的最愛，但如此迅速發展光電，恐造成大量農民失業，農產品大漲，徒增更多社會問題，她認為中央推行光電政策至今仍有很多缺失未改善，快速推動下，責任推給業者與地主，是「下雞蛋沒有，放雞屎一堆」的不負責任的政策。

彰化縣芳苑鄉近千鄉親聚集抗議，反對光電業者在農田種電。（彰化縣環境保護聯盟提供）

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