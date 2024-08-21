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首頁　>　彰化縣

彰濱離岸風電二氧化碳外洩 昏迷傷者家屬痛罵不重視工安

彰濱離岸風電疑二氧化碳外洩的工安事件，醫院向劉男家屬說明狀況不樂觀，劉妻頓時癱軟在地。（民眾提供）

彰濱離岸風電疑二氧化碳外洩的工安事件，醫院向劉男家屬說明狀況不樂觀，劉妻頓時癱軟在地。（民眾提供）

2024/08/21 15:19

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰濱產業園區鹿港崙尾區的海龍離岸風電陸域降壓站，昨天傳出疑二氧化碳外洩的工安意外，海龍離岸風電計畫與東元電機等相關業者，今天都到醫院進行慰問。家屬痛罵「不重視工安」，但工地業者表示，每個二氧化碳鋼瓶都是獨立的紅色按鈕，為何一次擊發54多個，實在匪夷所思，目前公權力已介入調查。

彰濱秀傳醫院收治的58歲劉姓男子，到院時沒有呼吸心跳，經搶救恢復生命跡象，昏迷指數3，正進行低溫療法，升壓劑已上到最高劑量。當院方醫師向家屬說明病情，可能要有心理準備，因為升壓劑已經用最高了，情況都還是不樂觀。劉妻一聽就馬上癱軟倒地，立即被家人扶到沙發上，劉妻止不住眼淚，不斷啜泣。

劉妻看到前來慰問的業者，當場痛罵「為什麼不重視工安？為何有那麼多缺失都不重視？」才讓這樣重大的工安意外發生了，希望這是最後一次的意外了。

工地業者指出，意外發生後，公權力已介入調查，工地不只被開罰30萬元，目前也完全停工靜待調查。至於，為何一次會觸發54個二氧化碳鋼瓶的紅色按鈕，也實在匪夷所思。因為每個鋼瓶的紅色按鈕都是獨立的，為何一次會擊發這麼多個，到底是如何發生的，就由公權力來進行調查了解與釐清。

彰濱離岸風電疑二氧化碳外洩的工安事件，每個鋼瓶都有獨立的紅色按鈕，綠框處是未擊發，藍框處是已擊發。（民眾提供）

彰濱離岸風電疑二氧化碳外洩的工安事件，每個鋼瓶都有獨立的紅色按鈕，綠框處是未擊發，藍框處是已擊發。（民眾提供）

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