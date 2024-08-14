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    首頁　>　彰化縣

    竊賊一刀割破網 彰化青農心痛「要吃百香果說一聲就好」！

    彰化縣福興鄉青農陳啟宗的果園網室，遭竊賊一刀割破闖入偷百香果。（陳啟宗提供）

    彰化縣福興鄉青農陳啟宗的果園網室，遭竊賊一刀割破闖入偷百香果。（陳啟宗提供）

    2024/08/14 00:21

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣福興鄉青農陳啟宗，放下科技大廠返鄉務農，碰上凱米颱風帶來災損，但最心痛竟是竊賊一刀割破網，只為了偷百香果。陳啟宗說，為了這一刀，他只好放下所有工作，趕著補破網，因為網室成本並不便宜，他很想跟竊賊說，「要吃百香果說一聲就好」，他直接分享，千萬別再割了！

    陳啟宗說，凱米颱風帶來大量雨水，果園也積水了，更是處處可見落果，災後整理工作才剛告一段落，竟然就看到自家的果園網室，被狠狠的一刀割開再扯破，然後直接闖入，徒手偷了百香果就騎著腳踏車逃走，果園還留有車輪痕跡，讓他看了心都冷了。

    陳啟宗表示，竊賊只花一秒就割破網，他卻要付出更多的時間跟成本，把網子給補好，因為不可能只破一處就全部換新的，只好自己來換。他真的很想跟來偷百香果的竊賊說，「要吃百香果說一聲就好」，他會直接雙手奉上，但真的不要再來割網子了。

    陳啟宗指出，因為他的果園旁的田地並沒有種植農作物，加上網室包緊緊，竊賊應該是觀察多時，才決定要從破網突圍闖入，他認為並非是臨時起意，真的是非常可惡，為避免竊賊再次闖入，將會報警處理，讓竊賊不要再囂張下去。

    彰化縣福興鄉青農陳啟宗的果園網室，遭竊賊一刀割破闖入偷百香果，陳啟宗只好趕忙補破網。（陳啟宗提供）

    彰化縣福興鄉青農陳啟宗的果園網室，遭竊賊一刀割破闖入偷百香果，陳啟宗只好趕忙補破網。（陳啟宗提供）

    彰化縣福興鄉青農陳啟宗的果園網室，今年遭逢凱米颱風帶來積水，處處可見落果。（陳啟宗提供）

    彰化縣福興鄉青農陳啟宗的果園網室，今年遭逢凱米颱風帶來積水，處處可見落果。（陳啟宗提供）

    彰化縣福興鄉青農陳啟宗的果園網室，今年遭逢凱米颱風帶來積水，處處可見落果。（陳啟宗提供）

    彰化縣福興鄉青農陳啟宗的果園網室，今年遭逢凱米颱風帶來積水，處處可見落果。（陳啟宗提供）

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