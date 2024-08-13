芫荽還沒長大？麵線糊店6字豎牌 香菜控超崩潰

麵線糊小吃店放了「最近沒有香菜」看板，希望客人見諒。（記者張聰秋攝）

2024/08/13 20:24

〔記者張聰秋／彰化報導〕對不少人來說，吃麵線糊或羹湯少不了要加俗稱「芫荽」的香菜來提味。然而，上月底凱米颱風來襲，導致香菜價格一度飆破每公斤1000元，颱風已過3個月，香菜價格稍微回落，但本週批發價仍高達7、800元，讓不少家庭主婦直呼「怎麼還是那麼貴！」

受到價格上漲影響，不少彰化的小吃攤只能暫停提供免費香菜。有些業者甚至在攤位前豎起了「最近沒有香菜」的小看板，向客人解釋這段期間香菜價格過高，攤商難以吸收這筆成本，希望顧客見諒。即使如此，仍有不少顧客詢問「有沒有『芫荽』啊？」

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不少民眾說，吃麵線糊就是要配香菜和撒胡椒粉才對味。也有許多香菜控的民眾稱，家裡煮菜頭貢丸湯，一定要加香菜提味，想說颱風都已離開那麼久了，市場也該有香菜可買，沒想到，從颱風過後到今天，連鎖超市還是沒賣香菜，傳統早市也要詢問好幾攤才買的到，賣相差又貴，想吃也只好忍痛買。

彰化縣是全台香菜生產重鎮，產地集中在北斗、埤頭、溪州一帶，縣府農業處指出，夏天忽雨忽睛的氣候，雨後又出大太陽，炎熱高溫，每年這個時候就是香菜不易栽種的季節，出貨量少價格也貴，這次，遇上颱風重創，出貨量驟減到只剩零星貨源，颱風過後，菜農陸續復種，復耕約50天的成長時間，最快也要到9月過後，貨源才會恢復正常。

香菜農說，近一週來，常常突然來個烏雲密佈，下起暴雨，雨停沒多久又出現炙熱的大太陽，香菜存生率不到5成，現在產量驟減到每天只能零星出貨，有時還要隔幾天才有新鮮香菜能收成上市。

吃麵線糊或羹湯少不了香菜提味。（記者張聰秋攝）

連鎖超市的菜架，還是沒有香菜上架，讓不少民眾撲空。（記者張聰秋攝）

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