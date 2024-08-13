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    首頁　>　彰化縣

    家戶燒完金紙如何丟？ 彰化和美一張A4貼垃圾車說清楚

    鹿港地藏王廟每年都會辦理大型的中元普度法會，所有的紙錢都直接運送到溪州焚化廠。（記者劉曉欣攝）

    鹿港地藏王廟每年都會辦理大型的中元普度法會，所有的紙錢都直接運送到溪州焚化廠。（記者劉曉欣攝）

    2024/08/13 19:40

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕農曆7月中元普度即將到來，家戶燒完的紙錢要如何丟？彰化縣和美鎮清潔隊乾脆貼在垃圾車說清楚，請民眾把燒完的紙錢灰燼淋濕，才可以當作一般垃圾交給垃圾車。

    和美鎮長林庚壬表示，因為其它縣市曾發現家戶拜拜或是祭祀燒完的紙錢，沒有充份淋濕，就直接倒到垃圾車，讓紙錢灰燼殘存的火星在乾燥環境下引燃。為了避免清潔隊人員與車輛的危險，因此，在中元普度即將到來的時節，透過垃圾車張貼警語以提醒民眾，不只要做好垃圾分類，所燒的紙錢更要妥善處理再丟。

    和美清潔隊表示，如果是公寓大樓中元普度，通常都會用大桶子來燒紙錢，燒完之後等冷卻，再把灰燼倒出打包。因為要先倒出來，如果有發現有殘存的火星，就可以用水淋濕，以確保打包安全無虞。因此，這次宣導以家戶為主，希望家戶在燒完紙錢，再打包丟棄前可以先行淋濕，再當成一般垃圾來丟。

    鹿港清潔隊指出，鹿港地藏王廟因為有辦理大型的中元普度法會，已申請紙錢運送到溪州焚化廠的服務，每年也都有大樓公寓提出相同的申請。

    有民眾強調，中元普度的家戶拜拜，既然有準備紙錢，當然就會想要直接燒向天際，才能達到祭拜的目的。

    農曆7月中元普度即將到來，家戶燒完的紙錢要如何丟？彰化縣和美鎮清潔隊乾脆貼在垃圾車說清楚。（取自臉書社團《和美小鎮》）

    農曆7月中元普度即將到來，家戶燒完的紙錢要如何丟？彰化縣和美鎮清潔隊乾脆貼在垃圾車說清楚。（取自臉書社團《和美小鎮》）

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