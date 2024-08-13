蛇控福利！台中女子抽中萬元牛蛇 成家中新寵

彰化縣消防局二林分隊拾獲1隻外來種的牛蛇，動防所依法公告期滿無人領回，旋即開放年滿18歲民眾領養。（圖由彰化動防所提供）

2024/08/13 14:29

〔記者張聰秋／彰化報導〕「被我抽中了！」1名很愛養寵物的台中女生，家裡已經養了8隻不同品種的寵物蛇，黃金蟒、球蟒、豬鼻蛇等都有，她參加彰化縣動物防疫所開放認養1隻市價約在1萬元左右的「牛蛇」，16人參加抽籤，她幸運抽中，驚喜萬分，當場尖叫。她說，這是她的第9隻寵物蛇，很開心家裡又多了新成員。

很多人看到蛇，細細長長、軟趴趴的爬蟲類動物，都會害怕到起雞皮疙瘩，不敢看更不敢摸，不過，昨天，這名女生幸運抽中牛蛇時，動防所人員把放進透明桶子內的牛蛇，拿到她面前時，她顯得輕鬆自在，徒手伸進桶子，一把抓就把牛蛇抓進她的塑膠空盒裡，絲毫沒有畏懼感。

她說，原本家裡就養了8隻蛇，每隻都不同品種，這是第9隻，經由她的朋友轉發動防所公告拾獲寵物蛇「牛蛇」1隻，之前沒養過「牛蛇」來領養前還特別上網查資料，昨天到了現場看到這麼多人都要領養，自己的號碼是2號，當時也沒想到自己可以抽中，因此，抽中當下她很開心尖叫，轉身看到後面等待抽籤的人，「臉都綠了，都臭臭的！」

動防所長董孟治表示，這隻「牛蛇」日前被彰化縣消防局二林分隊拾獲，動防所依法在本月7日公告，依規定公告日5天，公告日期滿，12日上午10點，開放年滿18歲民眾領養。當天有意領養民眾多達16人，動防所找來16顆同色、1顆異色的乒乓球，讓登記者依登記先後順序抽籤，以決定領養人，來自台中的女子第2個上前抽籤即幸運抽中，該女子本身有養蛇的經驗，也養了很多寵物，待手抓蛇很熟練。

董孟治說，16個人等待抽籤，女子第2個抽就抽中，後面連抽的機會都沒有，唉聲連連。而這次參與領養人數也創下動防所有史以來的紀錄，希望幸運女子帶回後好好飼養，也呼籲民眾不要任意棄養寵物，萬不得已看能不能先給朋友飼養，真的沒適合也應找相關單位幫忙解決。

「牛蛇」原產於北美，為無毒蛇種，以吃小白鼠為主，長度可達8英尺，並非國際公告保育類動物，國內有業者引進再經由人工繁殖當寵物販售，市價約在1萬元左右，並不便宜。

女子徒手抓牛蛇。（圖由民眾提供）

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