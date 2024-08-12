溪湖民眾不滿設置豬糞處理中心？ 彰縣府拿出民調：96.5％同意

彰化縣溪湖鎮西勢里長蔡福助不滿在西勢里設置豬糞處理中心，衝上抗爭最前線。（記者劉曉欣攝）

2024/08/12 17:12

〔記者劉曉欣／彰化報導〕來自彰化縣溪湖鎮西勢里2、300位民眾，因不滿縣府將設置豬糞處理中心，今天企圖衝彰縣府與警衝突並揚言「抗爭到底」。縣府今天也強硬回應，並拿出民調數字，強調上個月所做的民調，問卷調查有663人，其中有640人認同支持興建，佔96.5％同意，全案目前正在辦理可行性評估階段。

縣府農業處指出，今年7月11日所做的「彰化縣畜牧糞尿多元利用資源化共同處理中心BTO計畫」的問卷調查，針對鄰近溪湖鎮垃圾處理場之預定地設置畜牧糞尿多元利用資源化共同處理中心，收集處理預定地方圓3公里養豬場畜牧廢水，解決東螺溪長久以來臭味及廢水污染問題一事，詢問民眾意見，在663份問卷裡頭，有640人認同支持興建。

縣府農業處表示，這份問卷的調查對象共有663人，其中13人是西勢里，其餘650人則是來自其它20個里，問卷調查樣本來自觀摩其他處理廠的民眾。並且在663人中，有629人在觀摩過程没有聞到臭味，佔94.8％。

縣府農業處強調，整治東螺溪的關鍵在於解決畜牧廢水，向中央爭取經費興建，是在解決污染的政策，不是在製造污染的政策。一直以來都有在傾聽民意，但有心人士多次干擾拒絕溝通，溪湖鎮西勢里長蔡福助以不實影片誤導台南八翁畜牧糞尿共同處理中心的牛糞味讓人難以忍受，事實上，該中心尚未進料正式運作，對此，八翁畜牧糞尿共同處理中心已對蔡福助保留法律追訴權。

農業處表示，目前溪湖處理場選址在西勢里顯光段國有地，由小品蝸牛公司負責人詹俊傑承租，詹俊捷日前以宣傳車散播縣府新建的處理中心將收置並處理全彰化縣豬糞尿水的錯誤訊息，農業處已正式提告。

針對縣府的回應，蔡福助表示，當初他去八翁畜牧糞尿共同處理中心，並不知開始營運了沒，但聞到惡臭是事實，歡迎縣府提告，他願意到法院與縣長王惠美一起說清楚。

詹俊傑則強調，縣府說法一變再變，先是說只收溪湖鎮，後來就改為方圓3公里，每次都像擠牙膏的方式，希望縣府能夠一次說清楚。而縣府所拿出的民調數字，西勢里才13人，根本無法真實反應里民的心聲，西勢里有提交167戶的反對連署書，對於縣府的民調公正性也深表懷疑。

反對豬糞中心在彰化溪湖設置，詹俊傑站在抗爭第一線。（記者劉曉欣攝）

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