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首頁　>　彰化縣

農曆7月國道驚魂記 2女移工騎電動二輪機車逆向直直來

國道一號彰化北上路段，路肩出現2位機車騎士的身影，讓許多用路人都嚇壞了。（民眾提供）

國道一號彰化北上路段，路肩出現2位機車騎士的身影，讓許多用路人都嚇壞了。（民眾提供）

2024/08/12 16:30

〔記者劉曉欣／彰化報導〕嚇人！國道1號彰化北上路段，今天有多部車輛駕駛都看到路肩處竟然有2部機車逆向行駛，由於剛好是農曆7月，許多人還以為看錯了。國道3隊表示，這2位女移工是從彰化交流道北上誤闖國道，將依法舉發誤闖國道違規，可處3000以上、6000元以下罰鍰。

國道3隊表示，這2位女移工分別是23歲與26歲，均騎乘微型電動二輪機車，從國道1號彰化交流道誤上了北上匝道，警方接獲通報，立即派出員林分隊前往處理，並將依法舉發。

警方指出，高速公路匝道的入口，都有相關指示與禁制標誌，千萬不要誤闖高速公路，一旦誤闖的話，將會依據道路交通管理處罰條例第33條第4項，騎乘機車誤闖國道高速公路，處駕駛人3000以上、6000元以下罰鍰。

由於正值農曆7月，民眾行駛國道看到路肩有2部機車逆向行駛，有人嚇到一度以為是看錯了，但仔細一看，懷疑有是人誤闖國道，還很擔心機車騎士安危，懷疑誤闖的女騎士可能是從彰化交流道北上匝道上來，才發現走錯了，但又不知如何下交流道，只好逆向行駛，希望能夠趕快再下匝道。這也是彰化路段20天來，第3起機車誤闖國道的事件，也讓人大喊，這個機率也太高了。

國道一號彰化北上路段，路肩出現2位機車騎士的身影，讓許多用路人都嚇壞了。（民眾提供）

國道一號彰化北上路段，路肩出現2位機車騎士的身影，讓許多用路人都嚇壞了。（民眾提供）

國道1號彰化北上路段傳出有2位女移工誤闖國道，所幸並無大礙。（民眾提供）

國道1號彰化北上路段傳出有2位女移工誤闖國道，所幸並無大礙。（民眾提供）

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