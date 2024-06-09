老師傅操刀！ 200公斤東港黑鮪魚彰化家樂福現殺現吃

東港老師傅操刀進行200公斤黑鮪魚現殺分切表演，老饕們不僅大飽口福，更體驗這場視覺饗宴。 （民眾提供）

2024/06/09 11:30

〔記者湯世名／彰化報導〕東港黑鮪魚現殺分切秀！睽違15年後，家樂福引進太平洋黑鮪魚產地昨天（8日）直達彰化店，由東港老師傅操刀，進行200公斤黑鮪魚現殺分切表演，並且讓老饕們吃到最鮮甜可口的黑鮪魚生魚片，老饕們不僅大飽口福，更體驗這場視覺饗宴。

家樂福彰化店表示，太平洋黑鮪魚的體型與重量是其他鮪魚的4至5倍，擁有較高的脂肪含量，油質分佈如同雪花，有海上和牛、海中黑金的稱號。菲律賓北部至琉球群島是太平洋黑鮪魚的重要漁場，每年4至6月是太平洋黑鮪魚汛期，2024年台灣黑鮪魚捕獲配額是1965公噸，屏東東港與宜蘭南方澳幾乎包下全台所有黑鮪魚的漁獲量。為回饋消費者，讓民眾不必再跑到漁港，就在日常採買的大賣場即可看到超過200公斤黑鮪魚現殺分切表演，並且吃到最鮮甜可口的黑鮪魚生魚片。

家樂福彰化店設置生魚片專賣快閃店，聘請來自屏東東港的老師傅現場操刀，將黑鮪魚分切為金三角、上腹肉大脂、中腹肉中脂、下腹肉中脂、背前段皮油、背中段赤身、背尾段赤身等位置。黑鮪魚全身皆可利用，其中肚肉是生魚片的極品，入口即化；背肉可炙燒，口感柔軟，可媲美和牛，彰化店供民眾現場指定部位享用，讓老饕們有多元的選擇，享受家樂福回饋民眾的海上極品饗宴。

這尾太平洋黑鮪魚重達200公斤，老師傅現殺分切表演。 （民眾提供）

睽違15年，200公斤東港黑鮪魚在家樂福彰化店現殺現吃。（民眾提供）

睽違15年，200公斤東港黑鮪魚現身家樂福彰化店。（民眾提供）

睽違15年，200公斤東港黑鮪魚在家樂福彰化店現殺現吃。（民眾提供）

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