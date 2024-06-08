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來彰化吃葡萄正著時！坐火車到大村送1盒 霸氣送出700盒

彰化縣大村鄉舉辦巨峰葡萄推廣活動，搭火車到大村就可兌換一盒巨峰葡萄，500盒葡萄瞬間被秒殺。（記者陳冠備攝）

彰化縣大村鄉舉辦巨峰葡萄推廣活動，搭火車到大村就可兌換一盒巨峰葡萄，500盒葡萄瞬間被秒殺。（記者陳冠備攝）

2024/06/08 21:03

〔記者陳冠備／彰化報導〕夏天是巨峰葡萄盛產季節，也是品嘗最佳時機。彰化縣政府與大村鄉農會舉辦2年一次的彰化縣露天葡萄評鑑競賽，吸引75組果農參加，今天在大村火車站舉行農特產推廣活動，推出搭乘火車來大村鄉就可以用票根換取葡萄活動，果然吸引不少人搭火車兌換葡萄，500盒葡萄秒殺。

彰化縣巨峰葡萄種植面積約1100公頃，佔全國近一半，不過，彰化縣葡萄種植區分露天及溫室兩種，產季也有所差異，因此，每年葡萄評鑑露天及溫室葡萄輪流，今年輪到露天葡萄夏果評鑑，總共有全縣9鄉鎮市、75組果農參加，最後由大村農會賴錤賢奪下「葡萄王」。

大村鄉農會也把握端午連假首日，在大村火車站後站廣場舉辦「大村鄉葡萄產業推廣行銷暨食農教育採果體驗活動」，特別推出搭火車到大村憑票根就可免費兌換一盒葡萄活動，總共500盒，供不應求，大村農會趕緊加碼到700盒，讓觀光客都能滿載而歸。

全台每2顆葡萄即有1顆來自彰化！彰化縣長王惠美今天到場頒發巨峰葡萄評鑑競賽前3名及百大青農，她說，彰化是葡萄的故鄉，每年5月到8月是巨峰葡萄成熟時，其中，大村露天葡萄Q彈有勁，好吃又甜，歡迎大家吃當季、買在地，來彰化吃葡萄尚著時。

彰化縣大村鄉舉辦露天葡萄評鑑競賽，大村農會賴錤賢（左4）奪下「葡萄王」，縣長王惠美贈匾恭賀。（記者陳冠備攝）

彰化縣大村鄉舉辦露天葡萄評鑑競賽，大村農會賴錤賢（左4）奪下「葡萄王」，縣長王惠美贈匾恭賀。（記者陳冠備攝）

大村鄉農會把握端午連假首日，在大村火車站後站廣場辦理「大村鄉葡萄產業推廣行銷暨食農教育採果體驗活動」，吸引數千人潮參觀。（記者陳冠備攝）

大村鄉農會把握端午連假首日，在大村火車站後站廣場辦理「大村鄉葡萄產業推廣行銷暨食農教育採果體驗活動」，吸引數千人潮參觀。（記者陳冠備攝）

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