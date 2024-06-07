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角落小夥伴鹿港出沒！小鎮光影藝術節亮起來 端午拍美照衝了

鹿港小鎮從鹿港溪、桂花巷藝術村、鹿港老街等都有布置小鎮光影藝術裝置，還有超療癒日本「角落小夥伴」。（彰化縣政府提供）

鹿港小鎮從鹿港溪、桂花巷藝術村、鹿港老街等都有布置小鎮光影藝術裝置，還有超療癒日本「角落小夥伴」。（彰化縣政府提供）

2024/06/07 23:26

〔記者湯世名／彰化報導〕日本知名療癒系IP「角落小夥伴」來到鹿港了，「鹿港慶端陽-小鎮光影藝術節」與「角落小夥伴」合作，今晚（7日）於鹿港鎮舊鹿港溪水中舞台舉辦開燈儀式，現場發送限量1500個「角落小夥伴」燈球。小鎮光影藝術節每晚6點半到10點點燈，彰化縣長王惠美邀請國人端午連假來拍照打卡，欣賞鹿港之美。

王惠美說，縣府首度與日本療癒系IP「角落小夥伴」合作，將這群形象鮮明、可愛又療癒的角色帶到鹿港，俗諺「一府、二鹿、三艋舺」，鹿港小鎮不僅榮獲首屆全台經典小鎮，更獲台灣城鎮品牌金獎的最高榮譽，是最值得深度探訪的小鎮，為了讓大家來鹿港鎮瞭解鹿港的好、鹿港的美，每年都會透過重要節慶，擴大舉辦系列活動將鹿港之美行銷到全世界。

她說，端午連假3天，第1天在8日傍晚有國際龍舟錦標賽開幕典禮，不僅有音樂會演出，龍山寺也有南北管戲曲演出，端午節還有童玩，鹿港鎮公所於文武廟、公會堂等場所也有系列活動。亞太鹿港渡假村也有魯班公宴等系列活動，歡迎大家來鹿港慶端陽、嚐美食、玩民俗。

彰化縣龍舟委員會主委凃淑媚說，「鹿港慶端陽系列活動-國際龍舟錦標賽」明天（8日）傍晚5點半登場，今年有118支參賽隊伍，約3200名選手同場較勁，縣府提高比賽獎金，第1名最高可獲25萬元，精彩可期。

鹿港鎮長許志宏說，從鹿港溪、桂花巷藝術村、鹿港老街等都布置小鎮光影藝術裝置，一路美到8月4日，鎮公所也配合舉辦鹿港四季紅夏鬧端陽活動，於公會堂推出懷舊鹿港古童玩，明天下午3點在公會堂還有在地美食煎堆品嘗，還有端午闖關等活動；鹿港文武廟則有大型氣墊遊樂園、小恐龍踢球賽、創意DIY、美食市集等。

鹿港小鎮光影藝術節每晚6點半到10點點燈。（彰化縣政府提供）

鹿港小鎮光影藝術節每晚6點半到10點點燈。（彰化縣政府提供）

鹿港老街等布置小鎮光影藝術裝置，夜晚大放光明相當浪漫。（彰化縣政府提供）

鹿港老街等布置小鎮光影藝術裝置，夜晚大放光明相當浪漫。（彰化縣政府提供）

鹿港小鎮從鹿港溪、桂花巷藝術村、鹿港老街等都布置小鎮光影藝術裝置，連日來夜晚大放光明熱鬧萬分。（彰化縣政府提供）

鹿港小鎮從鹿港溪、桂花巷藝術村、鹿港老街等都布置小鎮光影藝術裝置，連日來夜晚大放光明熱鬧萬分。（彰化縣政府提供）

彰化縣長王惠美與小朋友在「角落小夥伴」燈球前合影。（彰化縣政府提供）

彰化縣長王惠美與小朋友在「角落小夥伴」燈球前合影。（彰化縣政府提供）

彰化縣長王惠美（左）今晚發送限量1500個「角落小夥伴」燈球，大批民眾索取。（彰化縣政府提供）

彰化縣長王惠美（左）今晚發送限量1500個「角落小夥伴」燈球，大批民眾索取。（彰化縣政府提供）

鹿港慶端陽今晚在舊鹿港溪水中舞台舉辦開燈儀式。（彰化縣政府提供）

鹿港慶端陽今晚在舊鹿港溪水中舞台舉辦開燈儀式。（彰化縣政府提供）

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