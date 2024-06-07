中籤率11％！彰化縣府暑期工讀 1390人搶154個名額

彰化縣政府今年暑期工讀計畫，今由縣長王惠美（右）直播抽籤。（圖縣府提供）

2024/06/07 21:10

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣政府今年暑期工讀競爭激烈，中籤率僅11%。縣長王惠美主持直播抽籤，共抽出154名幸運兒，這些學生將分派至縣府25個用人單位，工讀期間每月薪資2.8萬元。

今年暑期工讀改採線上報名，報名人數較去年多出476名，總計1456名學生報名，其中1390名符合資格（一般生1236名、特定生154名）。工讀期間為7月1日至8月31日，每月薪資加碼至2萬8000元，兩個月共可賺5萬6000元。

縣長王惠美表示，除了公部門的暑期工讀名額外，今年縣府還整合縣內工讀職缺資源，與私部門合作提供多元職場體驗。青發處的「青年職場實習創薪加倍領獎勵計畫」提供150家在地優質企業，釋出超過750個職缺，保障所有勞動權益。未中籤者或設籍彰化縣15至29歲在校生，可上網搜尋「彰青創薪實習站」（https://reurl.cc/qZMGRN）尋找適合的職場歷練，提升競爭力。

抽籤結果將於6月14日中午公告於彰化縣政府青年發展處網站及各用人單位網站，請符合資格者自行查詢，不另通知。如有疑問，請洽青年發展處（04）7121530分機14張小姐或各用人單位。

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