罹罕病左眼近盲！彰興國中林予愛樂觀向學 有望錄取彰女

彰興國中考生林予愛（右2）在媽媽（左起）、導師蕭苡卉、學務主任吳幸珊等師長陪伴與鼓勵下，學習路上交出漂亮成績單。（彰興國中提供）

2024/06/07 17:31

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化市彰興國中學生林予愛罹患罕見的SCALP症候群和軟骨症，她努力克服身體缺陷，教育會考成績揭曉，有望錄取第一志願彰化女中，踏出成為復健醫師的第一步。

林予愛堅持自律，積極參與課外活動，榮獲縣長獎修德善行獎，是刻苦耐勞、樂觀豁達的榜樣。她是全球僅有的4名多重SCALP症候群患者之一，還併發軟骨症。左眼近盲、左上肢肌肉萎縮、下肢髖骨外翻及身上巨大黑色素痣等症狀，讓她需要長期復健治療，但她更加珍惜學習時間。

媽媽以予愛為榮，她說，予愛幼年時，在幼兒園被同儕嫌棄，但予愛沒有因此拒學，反而學會正面看待身體的與眾不同，自小懂事，成為弟妹的榜樣。長期復健治療沒有多餘時間補習，予愛靠自己的努力及自律，從小熟悉醫院環境，嚮往復健醫師的行業。

愛唱歌的林予愛會彈鋼琴和吹奏口風琴，音樂是興趣和休閒。除了復健治療，她把心思放在課業上，為了克服緊張的個性，考試或參賽前會加倍時間鑽研，常熬夜苦讀。媽媽心疼也擔心她的身體，但予愛憑藉毅力和信念，克服一切挑戰。

林予愛會考成績37級分，她說，未來的人生還在摸索中，念彰化女中是她的初步目標，她喜歡數學、生物及化學等理科，上高中後會再接再厲，不辜負家人的期許。

彰興國中校長吳麗月說，學校週一到週五晚自習，予愛都準時參加，媽媽天天送來晚餐，予愛學習路上，媽媽是強而有力的後盾。林予愛在班級幹部期間表現出色，自願擔任節能減碳志工，積極樂觀，榮獲縣長獎修德善行獎。

彰化市彰興國中學生林予愛罹患罕見的SCALP症候群和軟骨症，學習態度自律，積極參與課業和課外活動，榮獲縣長獎修德善行獎。（彰興國中提供）

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